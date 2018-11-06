"الثقافة والسياحة بأبوظبي" تشارك في سوق السفر العالمي بلندن

الشارقة 24:

تشارك دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، بجناح خاص مع شركائها الرئيسيين، في فعاليات سوق السفر العالمي في لندن، الذي يقام خلال الفترة من 5 ولغاية 7 نوفمبر الجاري.

ويضم جناح الدائرة المشارك في المعرض، 36 شريكاً استراتيجياً، يمثلون جهات ومؤسسات حكومية وخاصة، من ضمنهم جزيرة ياس، وجامع الشيخ زايد الكبير، وطيران الاتحاد، واللوفر أبوظبي، وقصر الحصن الذي سيتم إعادة افتتاحه في ديسمبر المقبل، ومنطقتي العين والظفرة، لاستعراض القدرات والمنتجات السياحية والثقافية لأبوظبي.

وأتاحت المشاركة هذا العام لأبوظبي وشركائها، فرصة التواصل المباشر مع أصحاب المصلحة، من قطاع السفر والسياحة العالمي، لتعزيز مكانة الإمارة كوجهة مميزة للزوار.

وشهد جناح الدائرة، عقد الكثير من اللقاءات مع صناع القرار في السوق البريطاني والشركات البريطانية والأجنبية المشاركة في المعرض، حيث جرى بحث الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الدائرة، خلال الموسم السياحي الجاري.

وسلط الجناح، الضوء على قصر الحصن، الذي يعود ليفتتح أبوابه قريباً مرة أخرى، أمام الجمهور ليروي حكاية أبوظبي، وشعبها الأصيل.

وأوضح نبيل محمد الزرعوني رئيس إقليم الشرق الأوسط وإفريقيا في إدارة تطوير سوق السفر في الدائرة، أن السوق البريطاني يحتل المرتبة الأولى بين الأسواق الأوروبية التي يأتي منها الزوار والسياح إلى إمارة أبوظبي، حيث بلغ عدد السياح البريطانيين الذين قاموا بزيارة أبوظبي 190 ألف سائح، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وذلك بنسبة نمو 7.8%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.