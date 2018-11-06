معرض الشارقة للطوابع البريدية يحتفي بـ "عام زايد"

الشارقة 24:

بالتزامن مع "عام زايد"، واحتفاء بمرور 100 عام على مولد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أعلنت إدارة معرض الشارقة التاسع للطوابع البريدية، عرض مجموعة من الطوابع الصادرة في عهده، بما فيها الطابعان التذكاريان اللذان تم إصدارهما في عام 2003 في الذكرى الـ 37 لتسلمه مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي.

وسيتاح لزوار معرض الشارقة للطوابع البريدية، فرصة الاطلاع على هذين الطابعين اللذين أصبحا اليوم من الطوابع الشحيحة، وكذلك مشاهدة مجموعات أخرى عديدة من الطوابع التي تحمل صور "الشيخ زايد"، وتبرز معالم التنمية والنهضة والتطور في عهده، قبل وبعد قيام الاتحاد، بما ذلك البطاقات البريدية ومغلفات اليوم الأول للإصدار.

وتنظم جمعية الإمارات لهواة الطوابع، معرض الشارقة التاسع للطوابع البريدية، ويحتضنه مركز "ميغا مول" بالشارقة، خلال الفترة من 13-17 نوفمبر الجاري.

وأكد عبد الله خوري، رئيس جمعية الإمارات لهواة الطوابع، أن المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حقق نهضة حديثة وشاملة منذ توليه الحكم في السادس من أغسطس 1966 بأبوظبي، وصولاً إلى تأسيس دولة الإمارات في الثاني من أغسطس 1971، ويحرص الهواة في جميع أنحاء العالم على اقتناء الطوابع البريدية التي تخلّد لأبرز إنجازات هذه الشخصية القيادية الفذة التي تركت مآثرها في كل مكان من العالم.