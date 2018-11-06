وزارة الثقافة تطلق الدورة الأولى من مهرجان "البردة"

الشارقة 24 – وام:

أعلنت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة عن تنظيم الدورة الأولى من مهرجان البردة في 14 نوفمبر الجاري، في معرض "ويرهاوس 421" بأبوظبي، بهدف تعزيز مكانة دولة الإمارات بصفتها حاضنة للإبداع ومركزاً عالمياً للفنون والثقافة الإسلامية.

ويعكس المهرجان سعي الإمارات المستمر إلى الحفاظ على كافة أشكال الفنون والتقاليد الإسلامية والترويج لها حول العالم، ويستضيف نخبة من الفنانين، والخطاطين والمصممين، والشعراء، والمعماريين من أنحاء العالم لاستعراض أعمالهم الفنية وتبادل الآراء والأفكار، والمشاركة في سلسلة من الحوارات والندوات لنشر الوعي حول قيم ومضامين الفنون الإسلامية.

وأكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة في كلمتها، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد الثلاثاء في أبوظبي، أن مهرجان البردة يحتفي بإبداعات الحضارة الإسلامية، وفنونها باعتبارها جزءاً من الحضارة الإنسانية، وينشر روعة الفن الإسلامي وجمالياته بشكل تفصيلي من خلال برامج إبداعية متعددة، ومنصات معرفية، تعبر عن قيم وهوية الإنسان، وتكرس رؤية الإمارات في تعزيز نهج الحوار، وترسيخه بين الثقافات والفنون، مشيرةً إلى أن المهرجان أداة مهمة في تعزيز التواصل مع ثقافات العالم وفنونه.