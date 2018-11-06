السويدي توقع "زايد نبراس الحكمة ويد العطاء" في "الشارقة للكتاب"

الشارقة 24:

وقعت الكاتبة الإماراتية إحسان مصبح السويدي، إصدارها الجديد، تحت عنوان "زايد نبراس الحكمة ويد العطاء"، وذلك على هامش فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ37.

ويقع الكتاب في حجم متوسط، ويتألف من 117 صفحة، وقامت بنشره وطباعته "نبض القلم للنشر والتوزيع".

ويتألف الإصدار الجديد، وهو الثاني للكاتبة، من ثمانية فصول، تتناول إرث وقيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إلى جانب تسليط الضوء على مولد المغفور له، ونسبه، ونشأته، وسيرته، وحكمه، وصفاته، وكل ما يتعلق بهذا القائد، داخل الإمارات وخارجها.

يذكر أن الكاتبة إحسان مصبح السويدي، تعمل كمستشار اجتماعي في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.