أحمد مراد يعرض كواليس احتراف الكتابة الروائية في "الشارقة للكتاب"

الشارقة 24:

استضاف ملتقى الكتاب، ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، ورشة للكتابة الإبداعية، قدمها الروائي المصري أحمد مراد، بحضور محبي فن الرواية وزوار المعرض، للوقوف عند التقنيات والأساليب الإبداعية التي يتبعها الروائي، في بناء نصه الأدبي.

انطلقت الورشة، بالعديد من الأسئلة المتعلقة بالعناصر الأساسية للكتابة بشكل عام، بالإضافة إلى أسئلة القراءة حول الدراما والوعي الذي يتطلب حرصاً كبيراً وخيالاً خصباً وشجاعة متجددة من المواهب الكتابية الجديدة في فن الرواية، وخصوصاً في فهم المعنى اللغوي والحياتي والفكري لقصص الحياة.

وأشار الروائي أحمد مراد، إلى بعض العناصر الفنية المتعلقة بكتابة الرواية من تخطيط وتحضير واتباع سير أنظمة النص، بما يتناسب وقانون الدراما وطبيعة الحكي وإخضاع الإلهام، من خلال توقد الذاكرة والخيال اللغوي والموضوعي، الذي يتفاعل بشكل مثمر مع سقف الفكرة والحدث.

وأكد الروائي أحمد مراد، ضرورة وضع خارطة سردية يتخذها الكاتب الشاب من التعمق بالشخصيات وتطور الفكرة والحدث والمعايشة لشخوص الحكي التي تخضع للتنظيم المستمر والرصين.

وأشار إلى أن الروائي الشاب يكتب عشرة أسطر فقط في البداية تحكي الرواية كلها بشكل مختصر، يسلط الضوء فيها على حركة الشخصيات والأحداث والأزمات، وصولاً إلى الخاتمة التي تأتي بعد قراءة المتخيل والاشتباك والصراع والمحفز للكثير من الوحدات النصية والقطع السردية، التي يجمعها السارد الشاب في رحلة القص، مروراً بالذروة والإحساس الفني والتعبيري.