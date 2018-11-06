سحر الألوان وتمازجها يثير شغف صغار "الشارقة للكتاب"

الشارقة 24:

رسومات فنية، مفعمة بألوان تحاكي خيالهم الواسع، أبدعها صغار معرض الشارقة الدولي للكتاب، ضمن ورشة تفاعلية أقيمت بعنوان "أبواب السعادة"، قدمها مركز أفق الإبداع، ضمن فعاليات ركن الطفل.

تعلم المشاركون في الورشة، محاور مختلفة على الألوان الأساسية، وطريقة مزجها مع بعضها البعض، للخروج بألوان وبمستويات متناغمة ومتكاملة، من خلال استخدام كميات معينة من الألوان، للعمل على تلوين خلفيات منظر طبيعي من الدولة.

وأوضحت براء بستاني من مركز أفق الإبداع، أن الورشة تهدف إلى خلق الجرأة لدى الأطفال في استخدام اللون، ومنحهم الثقة بأنفسهم، ووضعهم على طريق الإبداع.

ولفتت إلى أن مشاركة الأطفال ودرجة انسجامهم وتفاعلهم مع اللون كانت مميزة، واستطاعوا أن يمزجوها بسلاسة وإتقان، حيث اختار كل طفل ألوان لوحته بنفسه، بما يعبر عن مشاعره وعلاقته الخاصة بكل لون.

وأضافت بستاني، أن المركز يحرص خلال الورشة على تعريف الأطفال بخامات وأساليب استخدام الألوان المائية، وتعريف الأطفال على مهارات تنفيذ لوحة بألوان مائية حتى تنتهي منها، إلى جانب تعليمهم طرق إصلاح العيوب وتجنبها لصنع شكل تجريدي أو رسم طبيع، أو جدار ملون بطريقة مبدعة وجميلة.