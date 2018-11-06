"مدينة النشر" واقتصادية الشارقة تتعاونان لمنح التراخيص

الشارقة 24:

حرصاً منها على الارتقاء بواقع النشر، ومضاعفة الخدمات التي تقدمها للعاملين في القطاع، وقّعت مدينة الشارقة للنشر، أول منطقة حرة للنشر والطباعة في العالم، التابعة لهيئة الشارقة للكتاب، مذكرة تفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، بهدف تفعيل دور الطرفين في عملية تنمية الأنشطة الاقتصادية والثقافية، ضمن مشروع المناطق الاقتصادية الخاصة، بهدف زيادة الناتج المحلي للإمارة، وذلك خلال معرض الشارقة الدولي للكتاب.

ووقّع المذكرة كلّ من سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وسعادة أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب.

ونصّت المذكرة، على تبادل الخبرات في المسائل ذات الاهتمام المشترك، والتعاون في مجال إصدار التراخيص، من خلال الدائرة للمنشآت العاملة في المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، بما يسهم في تمكينها من ممارسة أنشطتها في الإمارة، إلى جانب إيجاد آليات خاصة للربط الإلكتروني بين الطرفين، لتسهيل عملية ممارسة الأعمال.

وتلتزم دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، بموجب المذكرة، بمنح المنشآت العاملة في المنطقة الحرة، والتي تشرف عليها مدينة الشارقة للنشر، تراخيص المناطق الاقتصادية الخاصة وفقاً للشروط المحددة من الدائرة، إلى جانب الإشراف على المنشآت التي يرخص لها، ومتابعتها وفق التشريعات السارية، ومنح المدينة صلاحية الاستعلام الحكومي على نظام التراخيص التابع للطرف الأول.

كما نصت المذكرة على أن تتولى مدينة الشارقة للنشر، منح الموافقة للمنشآت المرخصة لديها، للانضمام للمناطق الاقتصادية الخاصة، والسماح لموظفي دائرة التنمية الاقتصادية المخوّلين بالدخول للمناطق الخاضعة لإشراف المدينة، للتأكد من أن المنشآت التي تحمل تراخيص المنشآت الاقتصادية الخاصة تمارس نشاطها، وفق التشريعات السارية في الدولة والإمارة.

وأكد سعادة سلطان بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، حرص الدائرة على تعزيز الواقع الاقتصادي في الإمارة، من خلال توفير مجموعة من الخدمات والتسهيلات المتميزة للمستثمرين، عبر تطوير وتوفير أفضل الخدمات بما يسهّل من أداء خدماتهم على أكمل وجه، ويحقق أعلى معايير الجودة، إلى جانب السعي لتوطيد سبل التعاون المشترك مع جميع الجهات والدوائر في الإمارة، بما يحقق التكاملية في أداء الأعمال.

وأضاف سعادته، أن مذكرة التفاهم، تنسجم مع إمارة الشارقة، والحرص الذي توليه الدائرة لتطوير مستوى الاقتصاد المعرفي في الإمارة، والقائم على الكلمة والكتاب والإبداع بجميع أشكاله، بما يصب في مصلحة المشروع الثقافي الكبير الذي تقوده إمارة الشارقة كونها تعيش مناخاً متقدماً باعتبارها عاصمة عالمية للكتاب، وحاضنة استراتيجية لحزمة من المشاريع والبرامج الثقافية المتنوعة التي تخدم الثقافة والمثقفين العرب والعالمين.

من جانبه، أوضح سعادة أحمد بن ركاض العامري، أن المذكرة الموقعة، تعكس تكامل الجهود بين الدوائر والمؤسسات الحكومية في إمارة الشارقة، من أجل تنمية القطاع الثقافي، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

وأضاف سعادته، أن هذا التكامل ينسجم بين القطاعات المختلفة، بما فيها القطاع الثقافي في دعم مسيرة المعرفة مع رؤى وتطلعات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يدعو وفي جميع المناسبات، إلى تبني منظومة عمل مشتركة تخدم ما تصدّره إمارة الشارقة، من رسائل ثقافية وحضارية للعالم أجمع.

وأشار سعادة رئيس هيئة الشارقة للكتاب، إلى أن هذه المذكرة تساهم في تعزيز مكانة مدينة الشارقة للنشر، باعتبارها حلقة وصل والتقاء بين المبدعين العالميين والناشرين والكتّاب والأدباء من مختلف الحضارات والثقافات، لتسهيل وصول مؤلفاتهم إلى أكبر عدد من الأسواق العالمية، بالإضافة إلى توفير جميع المتطلبات من تراخيص وتسهيلات للتعاملات الحكومية ومنح التراخيص وغيرها، ما يسمح في تسهيل سير الأعمال، ويشجع العاملين في القطاع على الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المدينة.

بدوره، أوضح سالم عمر سالم مدير مدينة الشارقة للنشر، أن توقيع المذكرة مع دائرة التنمية الاقتصادية، يصب في مصلحة تسيير الأعمال في المدينة، ويخدم واقعاً تصبو المدينة إليه وهو الارتقاء بجميع المجالات التي تخدم قطاع النشر، على الصعيدين المحلي والعالمي.

واعتبر أن التعاون المشترك مع الدائرة، من الخطوات المهمة نحو تفعيل دور جميع الشركات الراغبة بالتواجد على أرض الشارقة، ومباشرة أعمالها في النشر، وأكد تطلع المدينة لتقديم جميع الخدمات التي تسهم في توفير بيئة ملائمة، لجميع الناشرين ليحققوا رسالتهم من أرض الشارقة.