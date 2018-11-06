"الشارقة للكتاب" يعزز مهارات الرسم الأساسية لدى الأطفال

الشارقة 24:

نظم معرض الشارقة الدولي للكتاب، ضمن فعاليات الطفل، ورشة فنية إبداعية حول الرسم بالأشكال الهندسية حملت عنوان "شخصيات وكتب"، واستهدفت الورشة التي قدمتها رسامة كتب الطفل الأسترالية كلير ريتشاردز، الأطفال من 5-12 عاماً، الذين نجحوا في ابتكار ورسم شخصياتهم المفضلة من الحيوانات وأبطال مسلسلات الأطفال.

وبعد شرح مفصل أكدت من خلاله أن كل شيء في الوجود لا تخرُج أجزائه عن الأشكال الهندسية المعروفة، طلبت كلير ريتشاردز من الأطفال المشاركين في الورشة التفكير في العمل الذي يودون إنجازه، ومن ثم اختيار الأشكال التي تناسبه والشروع في الرسم، وإدخال الملامح والتعابير الجوهرية على الرسمة قبل تلوينها.

وأتاحت الورشة الفرصة للمشاركين إطلاق العنان لطاقاتهم وإبداعاتهم، وتوظيف الأشكال الهندسية في رسم الشخصيات المحببة لديهم، حيث أبدعوا في رسم العديد من الأعمال الملهمة، التي عكست موهبتهم الكبيرة في الرسم، فبعضهم أبدع رسومات لحيوانات، وآخرين رسموا ملامح من الطبيعة، فيما رسم البعض الآخر شخصيات من مسلسلات، وأبطال خارقين.

وأشارت كلير ريتشاردز إلى أن الورشة سعت إلى تعزيز المهارات الأساسية التي يجب أن يتحلى بها الرسام، والتي تتمثل في معرفة الشكل الهندسي الذي يُناسب كل جزء من أجزاء جسم الإنسان، مؤكدةً أن معرفة ذلك يساعد الرسام على وضع إطار أولي للرسمة تسير معه فيما بعد كل مراحلها على النحو الصحيح.