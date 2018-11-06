"إرثي" يستقبل مصممة برازيلية في تبادل حرفي

الشارقة 24:

استقبل مجلس "إرثي" للحرف المعاصرة، التابع لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، مصممة الأزياء البرازيلية مارثا ميديروس على مدار يومين، في زيارة إلى برنامج "بدوة" للتنمية الاجتماعية، التابع للمجلس، في مركزه بمدينة دبا الحصن.

وجاءت الزيارة، في إطار تبادل ثقافي حرفيّ، بعد مشاركة المجلس، في فعاليات معرض ساو باولو الدولي للكتاب، حيث استعرض مركز بدوة ثلاث حرف إماراتية تقليدية أمام المصممة البرازيلية ميديروس، وهي السفيفة "جدل سعف النخيل"، والتلّي "الضفائر المنسوجة يدوياً" والتطريز، فيما استعرضت ميديروس أمام الحاضرين تقنيات حياكة الدانتيل اليدوية التي تشتهر بها البرازيل.

واطلعت المصممة البرازيلية، على تجربة مجلس إرثي ورؤيته الرامية، إلى توسيع نطاق صناعة الحرف الإماراتية التقليدية، وتطويرها، وتحديثها ودمجها بالتصاميم والأزياء المعاصرة، بالإضافة إلى دعم الحرفيات الإماراتيات، ومساعدتهن على تأمين مصدر دخل مستدام، وتمكينهن مهنياً واجتماعياً.

وشاهدت ميديروس عروضاً حيّة، قدمتها حرفيات بدوة لصناعة التلّي والسفيفة، كما اطلعت على عدد من منتجات المجلس من الحرف التقليدية صنعت بتصاميم عصريّة ومبتكرة، وتعرفت على الإنجازات التي حققها المجلس منذ تأسيسه بفضل دعم ورعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة.

وتُعرف مارثا ميديروس بشغفها بالدانتيل المُحاك يدوياً، الذي تحرص على إدخاله كعنصر أساسي في مختلف تصاميمها، وبشكل خاص الأثواب وفساتين السهرة، إذ تُجسّد هذه الحرفة التقليدية العريقة إبداعات الحرفيات في شمال شرق البرازيل، وتعمل المصممة البرازيلية مع 400 حِرفيّة متخصصة بصناعة الدانتيل، وتخصص جزءاً من عائدات أعمالها لدعمهنّ مادياً واجتماعياً.

وأعربت ريم بن كرم مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، عن سعادتها باستضافة المصممة العالمية مارثا ميديروس، التي أطلعتنا على تقنيات حرفة حياكة الدانتيل التقليدية، وعلى تجربتها الطويلة في تمكين عدد كبير من السيدات بالبرازيل، ودعم قدراتهن.

ولفتت إلى أن هذه الزيارة، تؤكد عمق العلاقات والشراكات التي حرص مجلس إرثي على ترسيخها مع مختلف المؤسسات الحرفية والمصممين البرازيليين، خلال مشاركته في معرض ساو باولو الدولي للكتاب الذي أقيم مؤخراً.

وأضافت بن كرم، أن مارثا تعتبر من أبرز مناصرات تمكين المرأة، وتعزيز مواهبها الإبداعية، وتطوير مهاراتها الحرفية، وإبراز القيمة المادية والمعنوية لأعمالهن الحرفية، وهي ذات الأهداف التي يسعى مجلس إرثي للحرف المعاصرة إلى تحقيقها، إذ يعمل برنامج بدوة للتنمية الاجتماعية على تمكين المرأة ودعمها لتوفير مورد دخل مستدام، وتحقيق النجاح على الصعيدين المهني والاجتماعي، بالإضافة إلى الحفاظ على قطاع الحرف التقليديّة وتطويره بما يواكب متطلبات العصر وتلبية احتياجات أجيال المستقبل.

ونوّهت بن كرم إلى أن، مشاهدة المصممة البرازيلية أثناء حياكة الدانتيل أتاحت لحرفيّاتنا الفرصة لتعزيز معارفهنّ، إذ يهدف المجلس من خلال أنشطة التبادل الثقافي وتبادل الخبرات والتجارب إلى تنمية مهاراتهن الفنية، بالإضافة إلى تعزيز مكانة الحرف التقليدية وترسيخ اقتصاد مزدهر لهذا القطاع.

من جهتها، أكدت ميديروس، حرصها على المشاركة في مختلف برامج التبادل الثقافي والمهني، لتبيّن للعالم قدرتها على دمج التصاميم العصرية مع الحرف اليدوية التقليدية، لتقديم قطع فنية مبتكرة، وإبراز قيمة الحرف اليدوية بمختلف أنواعها، والترويج لها في الأسواق العالمية الفاخرة.

وأضافت ميديروس، نجاح الحرفيات بتحسين مستواهن المعيشي وتطوير حياتهن، من خلال عوائد منتجاتهن.