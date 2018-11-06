16 مدرسة تتأهل لنصف نهائي كأس لغتي في "الشارقة للكتاب"

الشارقة 24:

تأهلت 16 مدرسة حكومية من مدارس إمارة الشارقة، إلى منافسات المرحلة نصف النهائية من "كأس لغتي" التي تنظمها مبادرة "لغتي" التعليمية، وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات الدورة السابعة والثلاثين من معرض الشارقة الدولي للكتاب.

وتتنافس يوم الثلاثاء، مدرسة الوادي ومدرسة الشارقة النموذجية، فيما تواجه مدرسة خورفكان مدرسة عمر بن أبي وقاص، كما تخوض روضة ومدرسة القلعة منافسات الجولة، حيث تواجه مدرسة فاطمة بن عبد الملك.

وفي يوم الأربعاء، تتنافس مدرسة الفرقان ومدرسة عبد الله تريم، ومدرسة النحوة ومدرسة الشيخة مريم، وتتواجه كلّ من مدرسة إمامة بنت أبي العاص مدرسة العقد الفريد، فيما تتنافس مدرسة القراين ومدرسة الحصين، وتتواجه مدرسة الخان مع مدرسة عاتكة بنت زايد، على أن يحتضن يوم الخميس المقبل، منافسات المرحلة النهائية من المسابقة.

وتضع اللجنة المنظمة للكأس، مجموعة من الشروط التي تحكم المشاركة في المسابقة، أهمها أن يكون الطلاب من الصف الدراسي الذي تستهدفه الدورة، وأن تكون المشاركة باسم المدرسة، وأن تختار المدرسة أفضل 3 طلاب وطالبات من الصف المحدد في اللغة العربية، فيما لا تسمح قواعد المسابقة أن يتم استبدال الطلبة أثناء الانتقال والتقدم إلى المراحل النهائية، حيث تشرف على تقييم مستويات الطلاب المشاركين في المسابقة، لجنة تحكيم تضم نخبة من التربويين والأكاديميين والخبراء في مجال اللغة العربية.

وتعتمد لجنة تحكيم مسابقة "كأس لغتي"، على جملة من المعايير التحكيمية، حيث تضع في الاعتبار الجوانب الشخصية للمشاركين، وطلاقة التعبير وسلامة اللغة، ومدى الالتزام باللغة العربية الفصحى البسيطة، والتمكّن من النطق والتعبير السليمين والفهم والاستيعاب، والتي يتم قياسها من خلال أسئلة منوّعة تختبر المهارات اللغوية والذهنية التي درسها الطالب في الصفين الأول والثاني.

ويعتبر "كأس لغتي" مسابقة أطلقتها مبادرة لغتي في العام 2016، بهدف اختبار مهارات اللغة العربية لدى طلاب المرحلة التأسيسية، انسجاماً مع سعي المبادرة إلى تعزيز الطلاب في مهارات اللغة العربية، وجعلها ثقافة وسلوكاً في مجالاتهم الحياتية كافة.