أماني آل علي: برنامج حافل للترويج لـ "الشارقة عاصمة عالمية للكتاب"

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

أكدت أماني آل علي مدير مكتب الشارقة عاصمة عالمية للكتاب، أنه سيتم إطلاق برنامج حافل، بمناسبة لقب الشارقة عاصمة عالمية للكتاب للعام 2019، يبدأ في شهر إبريل المقبل، ويستمر لمدة عام، للترويج لفعاليات الشارقة الثقافية.

وأشارت آل علي، إلى أن البرنامج سيتضمن عدة محاور، أهمها محور الشمولية الذي سيركز عليه الملف بجميع فعالياته على مدار العام، بالإضافة لمحاور أخرى مختلفة تركز على الأطفال والشباب، ودعم صناعة النشر، والعديد من الجوانب التي سيتم التركيز عليها، خلال عام الاحتفال باللقب.

ولفتت مدير مكتب الشارقة عاصمة عالمية للكتاب، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، إلى أن محور الشمولية، الذي سيتم التركيز عليه في برنامج الترويج للقب، ينطلق من جوهر رؤية الشارقة كبوابة للثقافات والحضارات.

وأوضحت آل علي، أن إنجاز الحصول على هذا اللقب كأول مدينة خليجية، أرسى قواعده صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بوجود أساس ثقافي كبير للإمارة، استطعنا أن نبني على أساسه، جدول الفعاليات الذي سيستمر على مدار العام.

وأضافت أماني آل علي، أن المكتب يشارك في فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ37، للترويج للقب الشارقة عاصمة عالمية للكتاب للعام 2019، حيث تم إطلاق الهوية تحت عنوان "افتح كتاباً.. تفتح أذهاناً".