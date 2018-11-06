"الأضواء المذهلة" تأخذ صغار "الشارقة للكتاب" نحو سحر المسرح

الشارقة 24:

استضاف معرض الشارقة الدولي للكتاب، بدورته السابعة والثلاثين، مسرحية "الأضواء المذهلة"، ليربط الأجيال الجديدة بمقدرات الفنون المتنوعة، وإثراء معارفها المسرحية، فاتحاً أمام الصغار عوالم من الخيال والإبداع الحركي والإيقاعي الفني.

واستطاع العرض، الذي قدّمته الفرقة الاستعراضية اللبنانية "واكازو"، أن تنقل الأطفال إلى رحلة استثنائية مليئة بالصور الجمالية والرقصات، أداها أربع شخصيات مرحة على إيقاع الأغنيات الموسيقى العالمية، مزجوا من خلالها أساليب الفنون الاستعراضية ومهارات التمثيل التي تحاكي مشهداً تدور أحداثه في مختبر علمي، مستخدمين بها أحدث التقنيات، على صعيد الصوت والضوء.

وبتوليفة امتزجت بها ألوان الخطوط المضيئة مع إيقاعات الموسيقى، قدّمت الشخصيات لوحة ممتعة للأطفال الذين تفاعلوا معهم بالرقص والتصفيق، وتعرفوا من خلالها على أهم النماذج الحركية التي تميّز مثل هكذا نوع من المسرحيات، التي تعتمد في حبكتها على الإيقاع المدعّم بالحركة والإبداع.