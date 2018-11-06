"سجايا فتيات الشارقة" تقدم أوبريت "ما زال بيننا" الخميس

الشارقة 24:

دعت مؤسسة سجايا فتيات الشارقة الجمهور، لحضور أوبريت تحت عنوان "ما زال بيننا"، ويتناول شخصية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وقيمه التي بنى الدولة عليها، وزرعها في نفوس شعبه.

ويترجم الأوبريت، الذي يعرض بمسرح قصر الثقافة بمدينة الشارقة، في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الخميس، معاني الحب والوفاء التي يحملها أبناء المجتمع الإماراتي للقائد المؤسس، الذي لطالما أولى اهتمامه للشباب، وأكد على أهمية بناء جيل من القيادات الشابة، المتمسكة بالأصالة وقيم الانتماء والهوية الوطنية، إلى جانب مواكبتها لروح العصر، وسيرها في ركب الحضارة والتقدّم.

وتشارك في المسرحية، التي تنطلق بدعوة عامة لجميع أفراد المجتمع، 66 فتاة من منتسبات سجايا، اللواتي يشاركن في إلقاء أشعار مُعبِّرة عن خصال المغفور له الشيخ زايد، ومستوحاة من مواقف القائد باني الاتحاد وأبرز تعاليمه ووصاياه التي غرسها في المجتمع.

العمل من تأليف منتسبات سجايا فتيات الشارقة: هاجر يوسف، وشهلاء طه، أما الأشعار والأغاني والألحان، فهي من تأليف الشابة فاطمة محمد حسن، كما تولت سندريلا حسن إخراج العمل، إلى جانب عدد من الفتيات الموهوبات اللواتي ساعدن في عملية الإخراج.