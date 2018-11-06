أطباق أيرلندية تزين مائدة "الشارقة الدولي للكتاب"

الشارقة 24:

من القارة الأوروبية، حل الطاهي كيفن دندون، ضيفاً على ركن الطهي، في معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ 37، الذي يقام حالياً بمركز إكسبو الشارقة، ويستمر حتى 10 نوفمبر الجاري، ليقدم لجمهور المعرض مجموعة من وصفاته الأيرلندية المميزة.

وقدم الشيف كيفن وصفة "تارتليت الجمبري الطازج"، المكونة من عجينة الباف باستري، وقطع من الجمبري، وزيت الزيتون، وملح، وأوراق الطرخون، وخس، وبيضة واحدة لتلميع السطح، ثم قام بتقطيع أقراص الباف بستري إلى أقراص كبيرة قطرها 10 سم، ومن ثم دهنها بخليط البيض، ووضع قطع الجمبري بعد تقطيعها بشكل طولي وإضافة البهارات والليمون لها، ومن ثم وضعها في الفرن لمدة تتراوح بين 15 و18 دقيقة، حتى يصبح لون المعجنات ذهبياً، وتقدم مع الخس والليمون.

وشهد ركن الطهي تفاعلاً كبيراً مع الشيف كيفن الذي تميز بروحه المرحة، وأسلوبه التفاعلي في التعامل مع الجمهور والتنقل بينهم ليطلعوا على الخلطة عن قرب، حيث أبدوا إعجابهم وسارعوا لالتقاط الصور التذكارية مع الشيف، والحصول على توقيعه الخاص على كتابه الذي كان يعرض على منصة ركن الطهي.