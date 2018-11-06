"كلمات" تحفز الأطفال على اكتشاف رموز وألغاز القصص

الشارقة 24:

حكايات وقصص، وجدت طريقها إلى قلوب الأطفال الذين تواجدوا في جناح "مجموعة كلمات"، المشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ37، ضمن سلسلة من الجلسات القرائية، حفزت الأطفال على فك ألغاز القصص، والتعرف على خفاياها الجميلة، حيث تحفل كلمات باحتضانها أكثر من 300 إصدار مميز، من القصص باللغة العربية.

وقدمت الكاتبة فاطمة شرف الدين، جلسة قرائية، حيث قرأت كتابها "لسانك حصانك"، الحاصل على جائزة معرض بولونيا الدولي لكتب الأطفال، في العام 2016 ضمن فئة "الآفاق الجديدة"، ورسوم الفنانة اللبنانية حنان قاعي، استهدفت خلالها الأطفال، وحاكت خيالهم وقدراتهم اللغوية والذهنية، بأسلوب سهل وبسيط، لامس أحلامهم الخصبة حيث تفاعلوا معها، وحاولوا استباق أحداث القصة، للوصول إلى النهاية.

ويطرح كتاب "لسانك حصانك"، موضوع الكلمات التي يصعب على الأطفال نطقها، نتيجة تشابه مفرداتها، والارتباك أو التلعثم الذي يواجهونه عند التفكير في مخارج حروفها الصحيحة أثناء النطق، فيعيد الكاتب تقديمها بتوليفة من الألوان الجميلة والرسوم التوضيحية، ليشكل محفزاً إيجابياً للطفل ليتجاوز مخاوفه، وفك ألغاز الكلمات بأسلوب لا يخلو من المتعة والمرح، وبطريقة أثارت إعجاب الأطفال الذين شاركوا بالجلسة، وعرفتهم بهذه المصطلحات بطريقة جديدة ومبدعة.

وشاركت الكاتبة سمر محفوظ براج بقراءة كتابها "مشهور الصدفة"، ورسوم نرينا كانزي، والذي يطرح سلسلة من اللقطات المضحكة عن شخصية الفنان فهيم، الذي عُرِفَ عنه شروده الدائم، فهو لا يهمه شيء في هذه الدنيا سوى الألوان، حتى جاء يوم وأصبح فيه فهيم مصمماً مشهوراً بالصدفة، فانتشر اسمه في الأرجاء بسرعة البرق، بسبب صيحات الموضة التي كان يبتكرها بدون تفكير أو تخطيط، ولكن الناس كانوا يعجبون بما يرتديه فهيم ويقلدونه فيه، ليصبح اسمه بعد ذلك "فهيموني"، الاسم الأهم والأشهر في عالم الموضة.