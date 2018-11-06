شما بنت محمد آل نهيان: القراءة رحلة بحث عن المعرفة لا تتوقف

الشارقة 24 – وام:

أكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، استطاع أن يجعل الإمارة عاصمة للثقافة والفكر، من خلال المبادرات والمشاريع الثقافية التي تقام داخل الشارقة وخارجها، ما أهلها لنيل العديد من الألقاب وصولاً للقب "العاصمة العالمية للكتاب 2019 ".

جاء ذلك خلال ندوة "تحدي 6 دقائق" التي نظمتها جمعية الاتحاد النسائية بالشارقة في قصر الثقافة بالشارقة، الإثنين، بهدف نشر العمل التطوعي لخدمة المجتمع ونشر ثقافة القراءة بين الأجيال الناشئة، وذلك من خلال المبادرات الثقافية والقرائية.

حضرت الندوة الشيخة عائشة بنت خالد بن محمد القاسمي رئيسة جمعية الاتحاد النسائية بالشارقة، والشيخة عائشة بنت محمد القاسمي عضو اللجنة الاستشارية في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، والشيخة مجد بنت سعود القاسمي نائبة رئيسة جمعية الاتحاد النسائية بالشارقة، والشيخة موزه بنت محمد بن خالد آل نهيان والشيخة شيخة بنت محمد بن خالد آل نهيان، والشيخة ندى بنت سالم القاسمي وسعادة خولة الملا رئيسة المجلس الاستشاري بالشارقة، وسعادة منى عجيف الزعابي الوكيل المساعد لشؤون الخدمات المساندة في وزارة تنمية المجتمع، وسارة بن كرم مديرة جمعية الاتحاد النسائية بالشارقة إلى جانب الشيخات وكبار الشخصيات بالدولة والطالبات .