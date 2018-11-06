"الخدمات الإنسانية" تُصدر العدد 333 من مجلة المنال الإلكترونية

الشارقة 24:

ضمن رؤيةٍ شاملةٍ لمجتمعٍ واعٍ، أصدرت مدينةِ الشارقةِ للخدماتِ الإنسانيةِ العدد 333 لشهر نوفمبر 2018 من مجلةِ المنالِ الإلكترونيةِ وهي مجلة شهرية ترأس تحريرها سعادة الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام المدينة، وتعنى بتوعيةِ الأسرةِ العربية وتزويدها بالمعلومات والمعارف النظرية والتطبيقية وبرامج التدريب والتوعية الصحية والوقائية وتسلط الضوء على قضايا المرأة والطفل الأشخاص ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم والقوانين المتعلقة بهم.

وضمن باب البحوث والدراسات في عدد المنال الجديد تم تسليط الضوء على موضوع هام عن تقييم مهارات اللغة العربية لدى الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد من إعداد الأستاذة الدكتورة داليا مصطفى عثمان، كما يجد القارئ 8 نصائح للتغلب على السلوك العدواني لدى الأطفال ذوي اضطراب التوحد من إعداد الاختصاصي محمد وليد عبد الحسيب الشمالي.

وفي نفس الباب سلطت الأستاذة خديجة أحمد بامخرمة الضوء على مفهوم وقيمة استشراف المستقبل، ويجد القارئ دراسة خاصة أجرتها مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي عن السنة الأولى بعد الترمل ورحلة الكفاح التي تخوضها الزوجة اجتماعياً واقتصادياً والتحديات الجمة التي تواجهها كما سيتعرف في مادة من إعداد هيئة التحرير على الرنح / الاختلاج الحركي أو الأتاكسيا ATAXIA .

أما في باب التقنيات المساندة يتم استعراض مبادرات مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية في منصة حكومة الشارقة بمعرض جيتكس 2018، والتي تعرّف القارئ بما تقدمه من خدمات وتقنيات مساندة للأشخاص ذوي الإعاقة تمكنهم من الاستقلالية والاعتماد على أنفسهم أكثر.