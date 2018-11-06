كي جيه هاو: "الشارقة الدولي للكتاب" يُعد معرضاً عالمياً بامتياز

الشارقة 24:

أفادت الكاتبة والمؤلفة الكندية كي جيه هاو، مؤلف كتاب "وسيط الحرية"، و"وسكاي جاك"ـ والتي حققت مؤلفاتها أكثر المبيعات في عدد من الدول، على هامش معرض الشارقة الدولي للكتاب، أنها سعيدة للغاية بتواجدها في معرض الشارقة الدولي للكتاب، ومشاركتها في ورشة عمل للتعريف بأهم الكتب التي أصدرتها خلال مسيرتها.

وأكدت هاو في تصريح لـ "الشارقة 24" أن معرض الشارقة الدولي للكتاب هو معرض عالمي بامتياز، وأنها ستعود لزيارة الشارقة مرة أخرى.

وشكرت هاو كافة المنظمين والقائمين على هذا الحدث الكبير المذهل، لما فيه من جلسات ثقافية وورش عمل ومعلومات من جميع أنحاء العالم.