د. حسن آل بشر: كتاب الإمارات والعرب يطلقون إصداراتهم في "الشارقة للكتاب"

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

أشاد الكاتب الإماراتي الدكتور حسن آل بشر، بمعرض الشارقة الدولي للكتاب، واعتبره حدثاً هاماً للكتاب وللحركة الثقافية في الإمارات والوطن العربي، حيث إن الكثير من الكتاب يطلقون أو يعرضون كتبهم وأعمالهم الأدبية والثقافية.

وتوجه الكاتب الإماراتي، خلال تصريح لـ "الشارقة 24"، بالشكر للقائمين على فعاليات المعرض، وأعرب عن تمنياته باستمرار تميز الحدث الثقافي.

وأوضح الدكتور حسن آل بشر، أن مشاركته في المعرض، جاءت عبر إطلاق كتابه "الطريق إلى الابتكار المؤسسي"، وأنه قام بتوقيعه للحضور والقراء والزوار.

وأشار إلى أن المعرض يشهد إقبالاً كبيراً، من الجمهور والقراء والعائلات وحتى الأطفال، لافتاً إلى وجود حركة شراء جيدة من الزوار للكتاب والأعمال المشاركة والمعروضة في مختلف الأجنحة.

وأوضح الكاتب الإماراتي، أن العديد من الكتاب من الإمارات والعالم العربي، يطلقون إصداراتهم وأعمالهم الأدبية، خلال فعاليات افتتاح معرض الشارقة الدولي للكتاب، بسبب الإقبال الكبير الذي يشهده الحدث.