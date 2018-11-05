الكاتبة كاثرين بيلوسي تعقد 3 ورش تنموية للأطفال ضمن "الشارقة للكتاب"

الشارقة 24:

أكدت الكاتبة الأسترالية كاثرين بيلوسي، أن معرض الشارقة الدولي للكتاب، مميز ومدهش، مشيرة إلى أنها تعقد ثلاث ورش عمل مختلفة خلال المعرض، يتعلم ضمنها الأطفال أشياء مختلفة، عن العلوم، والاختراع، والكتابة الإبداعية.

وقدمت الكاتبة الأسترالية في تصريح لـ "الشارقة 24"، شرحاً عن الورش التي تعقدها ومدى أهميتها، منوهة بأن ورشة العمل الأولى تعلم الأطفال مهارات العلوم والكتابة، والثانية تسلط الضوء على إمكانية رسم شخصيات القصة بالخيال، وتختص الثالثة بتعزيز مهارات الكتابة عند الأطفال.

وأعربت الكاتبة كاثرين بيلوسي، عن سعادتها بالتواجد في هذا المعرض الرائع، الذي يجمع الأطفال والعوائل، وجميع هواة القراءة والكتابة من جميع أنحاء العالم، ويتيح لهم الفرصة لاستعراض ثقافاتهم المختلفة.