محمد تريم يتبرع بجائزة "أفضل كتاب" لصالح "الشارقة للخدمات الإنسانية"

الشارقة 24:

في لفتة تدل على الوعي بالمسؤولية المجتمعية، تبرع الدكتور والكاتب محمد عمران تريم، عضو جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، الإثنين، بجائزة أفضل كتاب إماراتي مطبوع عن الإمارات، والتي نالها من هيئة الشارقة للكتاب عن كتابه "الجذور التاريخية لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة"، وقيمتها 25 ألف درهم، دعماً ومساندة للخدمات التي تقدمها مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية.

وأكد الدكتور محمد تريم، أن تبرعه بالقيمة المادية للجائزة، يأتي اقتداءً بالنهج الإنساني والعملي، الذي خطه برؤيته وتوجيهاته السديدة، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأوضح الدكتور تريم، أن الإحساس بالمسؤولية المجتمعية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، واجب على أفراد ومؤسسات المجتمع، ولا بد من تكاتف الجميع كل حسب قدرته، واختصاصه، لتقديم الدعم والمساندة لهم، والعمل بشكل دؤوب على تحسين فرص تعليمهم وتدريبهم.

وأشاد الدكتور محمد تريم، بالجهد التوعوي الذي تبذله المدينة، مع حرصها على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، بالشكل الأمثل، الذي يحافظ على كرامتهم واحترامهم.

من جانبها توجهت منى عبد الكريم اليافعي، مديرة المدينة، بالشكر والتقدير إلى الدكتور محمد عمران تريم، مثنية على مبادرته التي بينت إدراكاً كبيراً من قبله، لمفهوم المسؤولية المجتمعية بأسمى معانيها.