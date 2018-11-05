"الشارقة للكتاب" يُبرز دور الأدب ببناء جسور التواصل

الشارقة 24:

ضمن البرنامج الثقافي المصاحب لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، استضاف "ملتقى الأدب"، جلسة حوارية شارك فيها كُتاب وروائيون عرب ويابانيون، تناولوا كيفية الإصغاء للأصوات الأدبية القادمة من ثقافات مغايرة، ومدى مساهمة الأدب في إقامة وبناء جسور من التواصل والمحبة والسلام بين مختلف الثقافات.

وشارك في الجلسة التي أدارتها الكاتبة والمترجمة الأميركية أليسن ماركن بوول، كلٌ من الروائية اليابانية كاناكو نيشي، والكاتب والروائي السوري فادي عزام، والروائي والأديب الياباني شوغو أوكتاني، والكاتبة والمترجمة اليابانية ناوكو كيشيدا، رئيس مركز الثقافة اليابانية الإماراتية.

وأكدت ناوكو كيشيدا، سعيها من خلال عملها في مركز الثقافة اليابانية الإماراتية في مجال الترجمة والكتابة، إلى تقديم الثقافة العربية إلى القارئ الياباني بشكلها الحقيقي.