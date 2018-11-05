صدور العدد الثاني من مجلة "الناشر الأسبوعي"

الشارقة 24:

صدر العدد الثاني من مجلة "الناشر الأسبوعي"، عن هيئة الشارقة للكتاب، خلال معرض الشارقة الدولي للكتاب.

وتضمن العدد الجديد الذي يوزع هدية لزوار المعرض، تقارير وتحقيقات واستطلاعات وحوارات مع أخبار عن الإصدارات الجديدة ومراجعات لعدد من الكتب ودراسات، فضلاً عن أبواب تسلط الضوء على صناعة النشر وتجارب في الكتابة والقراءة.

وتصدرت لقاءات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مع نخبة من رواد الفكر والأدب والنشر في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، موضوعات المجلة التي تصدر تحت شعار "جسر ثقافي من الشارقة إلى القارات"، في 116 صفحة، بالتعاون مع مجلة "ببليشرز ويكلي" الأميركية العريقة.

ونشرت المجلة تقريراً عن فوز الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، بمنصب نائب الرئيس للاتحاد الدولي للناشرين، لتصبح الأولى عربياً، والثانية عالمياً بهذا المنصب الدولي.

وتضمن عدد نوفمبر من "الناشر الأسبوعي" حواراً مع وزير الثقافة الجزائري، الشاعر عز الدين ميهوبي، بمناسبة اختياره "الشخصية الثقافية" في معرض الكتاب.

وفي الحوار، وصف ميهوبي تكريم صاحب السمو حاكم الشارقة له، بأنه "تكريم للثقافة الجزائرية"، منوّهاً بدعم سموه لكل الحقول الثقافية وفعالياتها، من مسرح وأدب ونشر وترجمة.

كما وصف ميهوبي الشارقة بأنها قطب ثقافي مهم، مشيداً بدور معرض الشارقة للكتاب الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، في بناء جسور الحوار بين الثقافات وإعادة الاعتبار للكتاب.