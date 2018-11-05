مسرح "الشارقة الدولي للكتاب" يسرد حكاية "ليلى والذئب"

الشارقة 24:

في واحدة من القصص التي ترسّخت في أذهان الطفولة، سرد مسرح معرض الشارقة الدولي للكتاب، الحكاية الشهيرة "ليلى والذئب" على مسامع الأطفال الذين اكتظت بهم القاعة، لتأخذهم في رحلة نحو آفاق الطفولة وقصص الجدات الأولى.

وفي توليفة من الرقصات والمشاهد التمثيلية، استطاعت ليلى بزيّها التقليدي أن تجسّد الدور بمهارة تفاعل معها الجمهور، واحتفى بموهبتها، حيث تدور القصة عن زيارة تقوم بها ليلى الفتاة إلى منزل جدتها البعيد، لتصادف في طريق الذهاب الكثير من العقبات، أبرزها ظهور الذئب الذي يتخذ هيئة جليلة، لا تبدو عليها الخبث ولا الدهاء.