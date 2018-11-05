"الشارقة للنشر" تقدّم خصماً بـ 20 % للعاملين في صناعة الكتاب

الشارقة 24:

ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز قطاع النشر والطباعة في دولة الإمارات وخارجها، أعلنت مدينة الشارقة للنشر، المنطقة الحرّة الأولى من نوعها في العالم المختصة بخدمة قطاع النشر والطباعة، عن منح مختلف المؤسسات المتخصصة في القطاع، ودور النشر، والعاملين في صناعة الكتاب خصم يصل إلى 20% على مختلف الخدمات التي تقدمها المدينة، على مدار أيام المعرض.

جاء الإعلان عن هذه الخطوة، على هامش مشاركة مدينة الشارقة للنشر في فعاليات الدورة الـ 37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، تحت شعار "قصة حروف"، في 31 أكتوبر ويستمر حتى 10 نوفمبر الجاري.

ويأتي الإعلان عن الخصومات في إطار حرص المدينة على جذب أكبر عدد من الناشرين والعاملين والمهتمين بقطاع النشر، حيث تشمل الخدمات حزمة واسعة من أعمال النشر، والتأليف، والترجمة، والطباعة، والتخزين، والتوزيع، وغيرها من الخدمات المرتبطة بمجال صناعة الكتاب.

كما تهدف مدينة الشارقة للنشر، التي تعمل بشكل متواصل على إطلاق المبادرات والفعاليات، إلى جانب البرامج التي تصب في مصلحة هذا القطاع الحيوي، إلى تقديم أفضل مقومات وخدمات البنية التحتية الأساسية، إلى جانب خلق بيئة مواتية للعمل، يتسنى للعاملين في قطاع النشر من خلالها تحقيق النجاح في إدارة أعمالهم.

وفي هذا، الصدد، أكد سالم عمر سالم مدير مدينة الشارقة للنشر، أن الإعلان عن الخصم يأتي في إطار حرص المدينة على الارتقاء بقطاع صناعة الكتاب، وتعزيز مكانته محلياً وإقليمياً، وسعياً إلى جذب أكبر عدد من الناشرين والعاملين في مجال النشر، بما ينسجم مع الحراك الثقافي الذي يسود إمارة الشارقة ودولة الإمارات، ويترجم رؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في رفد المشهد الثقافي، من خلال التفاعل المبني على التواصل، والحوار المثمر الذي يولّد حالة متقدمة من الوعي الشامل لدى مختلف العاملين والمتخصصين في المجالات الأدبية والفكرية.

وأضاف سالم، أن الإعلان جاء من خلال مشاركة المدينة في معرض الشارقة الدولي للكتاب، باعتباره أحد أبرز التظاهرات الأدبية في دولة الإمارات والوطن العربي، والمنصة الثقافية المهمة التي تجمع سنوياً نخبة من الكتاب والمثقفين العرب والأجانب، وبالتالي يعتبر المنبر الثقافي الأهم الذي يمكن أن تعلن من خلاله لأكبر عدد ممكن من العاملين في مجال النشر، عن المبادرات والبرامج والخدمات، كما يعد المكان المثالي لاستعراض الفرص الكامنة في المدينة أمام المشاركين.