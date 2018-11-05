"الشارقة لصعوبات التعلم" يستعرض خدماته وبرامجه في "معرض الكتاب"

الشارقة 24:

يشارك مركز الشارقة لصعوبات التعلم، لأول مرة في معرض الشارقة الدولي للكتاب، وتأتي المشاركة من أجل تسليط الضوء على صعوبات التعلم، حيث يعد الجناح الوحيد الذي يختص في هذا المجال.

وتهدف مشاركة المركز لنشر الوعي بصعوبات التعلم بشكل عام، بالإضافة إلى عرض الخدمات والبرامج التي يقدمها المركز من خدمات تشخيصية وتقييمية، وبرامج أكاديمية وتأهيلية.

ويحتوي الجناح على عدة أركان تختص بصعوبات التعلم، ومن أهمها معمل صعوبات التعلم، الذي يحاكي الواقع الذي يعيشه المعانون من صعوبات التعلم، حيث تعتبر التجارب محاكاة فعلية على أرض الواقع.