أطفال "الشارقة للكتاب" يتعرفون على عالم الحيوانات بالأقنعة الملونة

الشارقة 24:

استضاف مسرح الأقنعة، ضمن فعاليات الدورة الـ 37، من معرض الشارقة الدولي للكتاب، تقام حتى 10 نوفمبر الجاري، في مركز إكسبو الشارقة، ورشة عمل للطلاب من سن 3 – 10 سنوات.

هدفت الورشة، التي أشرفت عليها ميساء عوض منسقة ومقدمة برنامج "أنا أقرأ قصتي"، إلى تعليم الأطفال المشاركين عبر استخدام الأقنعة، أسماء وصفات مختلف أنواع الحيوانات.

وقامت المشرفة بتوزيع أقنعة ملونة للطلبة على شكل حيوانات، لتتيح لهم فرصة التحدث عنها، ومشاطرة أقرانهم المعلومات بشأنها، وتصحيحها إذا ما تضمنت أخطاء، حيث شملت الورشة التي شهدت تفاعلاً كبيراً من الصغار، معلومات عن الأسد، والنمر، والفيل، والزرافة، والقرد.

وأكدت ميساء عوض، أن الهدف من الورشة هو تحبيب الأطفال بالقراءة، من خلال استخدام الأقنعة، عبر تقديم كتب تتعلق بالحيوانات التي يحبونها، مما يسهم في جذبهم إلى القراءة، ويعرفهم بعوالم الحيوانات، من حيث أهميتها، وأماكنها، وخطورتها، فضلاً ترسيخ قيم الرفق بالحيوان لديهم.

وأضافت عوض، أن الورش التفاعلية تسهم في بناء ثقافة العمل الجماعي المشترك، وتعزز المشاركة الإيجابية، عبر إتاحة فرصة تبادل المعلومات، مما يرسخ لديهم أهمية الحوار وفوائده، وتبادل الأفكار، والمعلومات بأسلوب حواري حضاري.