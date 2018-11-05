رائحة الحلوى الشهية تنتشر بين ردهات "الشارقة الدولي للكتاب"

الشارقة 24:

بنكهات ممزوجة برائحة الحلوى الغنية بمذاقات أصيلة وعصرية، صنعتها أيدي ربة المنزل رحمة عبد الرحمن قاسم، المشاركة من موقع الطهي الشهير "كوكباد"، قدمت الطاهية وصفتها الخاصة من "السينابون"، في ركن الطهي، ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ 37، الذي يقام حالياً بإكسبو الشارقة، ويستمر حتى 10 نوفمبر الجاري.

وصنعت رحمة قاسم "السينابون" المكون من 5 أكواب دقيق، و2 كوب حليب دافئ، وربع كوب زيت زيتون، 3 ملاعق سكر، بالإضافة إلى ظرف كريمة خفق بودرة، ملعقة ونصف خميرة، وبيضة، وملعقتين كبيرة من الزبدة، وملعقة سكر بني، وأيضاً ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة، وأعدت الصلصة من 6 حبات من الجبنة، وكوب وربع من الكوب المكثف والمحلى.

وشهد ركن الطهي تفاعلاً كبيراً من قبل الحضور، الذي أعجبوا بنكهة "السينابون" المميزة، وسارعوا للتعرف على سرها الخاص في إعداد هذه الوصفة، وطرحوا العديد من الأسئلة حول وصفاتها الخاصة الموجودة على موقع كوكباد.

وأكدت رحمة قاسم: سعدت جداً بمشاركتي بمعرض الشارقة الدولي للكتاب، وتقديم وصفتي الخاصة، أمام زوار المعرض، حيث تم ترشيحي من قبل موقع كوكباد، والذي شاركت فيه أكثر من 118 وصفة خاصة بي، وحصلت على مسمى نجمة "السينابون"، على الموقع الذي يجمع مئات الوصفات من مختلف الثقافات، التي إضافتها أيادي محبات للطهي والحلويات.