الشارقة تكتب بالحروف اليابانية في ورشة شودو للخط الفني

الشارقة 24:

احتضن معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي يقام في مركز إكسبو الشارقة، حتى 10 نوفمبر الجاري، ورشة لتعليم الخط بلمسات يابانية، حيث تجمهر الحاضرون للمعرض لمتابعة الخطاطة اليابانية تاكي كودايرا، وهي تعلم الأطفال كتابة ورسم الحرف بدلالته ومعناه المعروفة في الخط الياباني.

وفي هذا الصدد، لفتت الخطاطة اليابانية تاكي كودايرا، إلى أن شودو تعني فن الكتابة باليابانية، وهو من الفنون الجميلة، وقد انتشر في أول أيامه بين النبلاء، والساموراي، ويتم تدريسه اليوم في مدارس الأطفال، ويطلقون عليه تسمية "شوجي".

وأضافت تاكي، أنه يستخدم الخط الياباني 3 أنواع رئيسية في الكتابة وهي: حروف صينية تسمى "كانجي"، ومقطعيات تسمى "هيراغانا وكاتا كانا".

وأعربت تاكي عن سعادتها بالمشاركة في المعرض، قائلة: "سعيدة جداً لحضوري الأول في دولة الإمارات من خلال معرض الشارقة الدولي للكتاب، وبالحفاوة التي لقيتها من الزائرين، كما يسعدني أن أعبر عن إعجابي بالبراعة اللافتة التي قدمها الأطفال المشاركون في الورشة، وهي تجربة مذهلة بالنسبة لي، وسأتحدث عنها كثيراً في اليابان".

في الإطار ذاته، تقوم الورشة بتعليم الأطفال محاكاة الخطاطة في رسم وقراءة الحروف، وأسهمت هذه الخطوة في إثارة شغف الأطفال بفن تعرفوا إليه لأول مرة، وحقق العديد من الأطفال مهارة سريعة ولافتة في تعلم رسم بعض الحروف وتمييزها وقراءتها، كما تقوم الخطاطة باستقبال الزائرين في الجناح الياباني وتخط أسماءهم باليابانية.