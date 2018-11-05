أطفال "الشارقة للكتاب" يعودون إلى ذاكرة التراث الشعبي المحلي

الشارقة 24:

شارك الأطفال وطلبة المدارس الزائرون لفعاليات الطفل بمعرض الشارقة الدولي للكتاب في ورشة "عالم الخيال"، التي أخذتهم في رحلة إلى الثقافة الشعبية الإماراتية.

"نورة" اسم بطلة مجموعة قصصية للأطفال، تضمنت 3 قصص تستهدف الأطفال، هي: "ماذا أستطيع أن أفعل بدراهمي؟"، و"حدائق نورة"، و"أشكال نورة"، حيث حولتها مديرة الورشة خديجة القدسي إلى أجواء تفاعلية حية.

بدأت جولة "نورة" بالحديث عن العملة الإماراتية "قديماً وحديثاً"، كما تضمنت بيان ما تحمله من معانٍ مختلفة كالريم والدلة وغيرها، ورافق ذلك تقديم العديد من النصائح والتوجيهات للأطفال حول الطرق الصحيحة لإنفاق المال، إضافة إلى تشجيع ثقافة التبرع لدعم المشاريع الخيرية المختلفة.

حدائق أبوظبي كان لها نصيب من جولة الأطفال الخيالية مع نورة، حيث تعرفوا إلى أبرز الحدائق الموجودة في العاصمة، وإلى الكثير من أنواع النباتات الموجودة، وتعلم الأطفال أيضاً ثقافة التعامل مع البيئة، والجهود المبذولة من أجلها، وأهمية الحفاظ عليها، رافقها استعراض لأبرز الحيوانات الموجودة في البيئة المحلية بأبوظبي.

أما قصة "أشكال نورة"، فقد حلقت بالأطفال في الأشكال الهندسية من خلال استعراض الموجودات الشعبية، كالإشارة إلى "البارجيل" وسجادة الصلاة للتعبير عن المستطيل، والإشارة إلى الدائرة من خلال الرموز الموجودة في الأزياء الشعبية، والكثير من الأشكال الموجودة في البيت الشعبي الإماراتي، بما فيها الأثاث الذي كان يستعمل قبل ثلاثة وأربعة عقود.