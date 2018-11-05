فلج هيلي يُغيّر الخارطة التاريخية للأفلاج في المنطقة

الشارقة 24 – وام:

عثرت إدارة الآثار في دائرة ثقافة وسياحة أبوظبي بمدينة العين، على واحد من أقدم الأفلاج في المنطقة، أثناء التنقيب في منطقة هيلي الأثرية، على اكتشاف مهم غير خارطة التاريخ المتعلقة بالأفلاج، وذلك بعد أن تم اكتشاف فلج هيلي 15، الذي يعود إلى العصر الحديدي، بينما كان الاعتقاد السائد بأن أقدم فلج بالدولة يقدر عمره بنحو سبعمائة سنة فقط قبل الميلاد.

هذا الاكتشاف دعمته الدلائل التي أشارت إلى تلك الحقبة، مستندة إلى الكسور الفخارية المنتشرة حول موقع الفلج، والتي تعود إلى ذلك العصر، ما يثبت عمر فلج هيلي 15، حيث كانت أعمال التنقيب في منطقة هيلي الأثرية، قد أدت إلى اكتشاف فلج هيلي 15 في عام 1983، واستمرت تلك العمليات في الموقع لمدة ستة مواسم، لتتوقف في عام 1989.

ويعد الفلج، قناة صناعية تحفر في جوف الأرض، بهدف توزيع المياه من الأماكن المرتفعة إلى الأماكن المنخفضة، التي تمر على مستوطنات بشرية للشرب وري الزراعة وغيرها من منافع المياه العذبة، إذ تختلف أطوال الأفلاج بدرجة انحدار الأرض، فكلما زادت حدة الانحدار زاد طول الفلج.

وأوضح علي عبد الرحمن المقبالي مدير وحدة الآثار في العين، أنه في الوقت الحالي نحن بجوار فلج هيلي 15 الذي يعتبر أحد الأفلاج التي غيرت نظرية أصل الأنظمة المائية في المنطقة حيث كان يعتقد أنها تعود إلى 700 قبل الميلاد، إلا أن هذا الفلج يؤرخ لـ 1200 قبل الميلاد.

وأضاف، أن الفلج ساعد الإنسان في هذه المنطقة على تطويع مصادر المياه والتغلب على البيئة الصعبة، خلال تلك الفترة، حيث تعتمد تقنية الفلج على أمهات الأفلاج، أو ما يعرف بمصادر المياه، إذ تتم تغذية القنوات التي توجد تحت سطح الأرض، ثم الوصول إلى القنوات السطحية، ومن ثم إلى ما يعرف بالشريعة، وهي تلك المنطقة التي تقوم بتوزيع المياه على المزارع الموجودة في تلك الفترة، بالاعتماد على نظام المحاصصة بحيث يكون هناك توقيت مخصص لكل صاحب ملكية زراعية.

وتابع أن الأفلاج ساعدت في تغيير طبيعة الاستيطان البشري في تلك الفترة، حيث كانت تتركز بالقرب من الجبال، ومع وجود الأفلاج انتشرت المستوطنات البشرية التي تعود بتاريخها إلى الفترة الحديدية، وأثر ذلك على إنتاج الفخار المحلي ونوعيته، حيث تم العثور على العديد من أجرار التخزين التي يتم تخزين الحبوب والمحاصيل الزراعية بها، كما أوجد نظاماً إدارياً جديداً لإدارة الأفلاج مثل بيت الفلج.