افتتاح أيام قرطاج السينمائية وسط إجراءات أمنية مشددة

الشارقة 24 – أ ف ب:

افتتحت الدورة التاسعة والعشرون، من "أيام قرطاج السينمائية"، مساء السبت، وسط إجراءات أمنية مشددة، بعد أيام على الهجوم الانتحاري، الذي وقع في قلب العاصمة تونس، وأسفر عن سقوط عشرين جريحاً.

وقضت انتحارية في العقد الثالث من عمرها، يوم الإثنين، بعدما فجرت شحنة ناسفة كانت تحملها، أمام دورية أمنية في شارع الحبيب بورقيبة، الشريان الرئيس في قلب العاصمة التونسية، ما أدى إلى سقوط 20 جريحاً، بينهم 15 شرطياً.

وغداة هذا الاعتداء، الأول من نوعه منذ قرابة ثلاث سنوات، انهمك منظمو المهرجان الواقع على أمتار قليلة من الاعتداء، في تزيين شارع الحبيب بورقيبة، ورفعت اللافتات معلنة عن هذا الحدث السينمائي العربي الإفريقي، الذي دأبت تونس على تنظيمه منذ 1966.

كذلك، أقامت فرق من الفنون الشعبية، مع عازفين شبان، فعاليات في الشارع أمام جمهور غفير.

وأوضح يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية، قبيل الافتتاح، أن هذه الأيام السينمائية مهمة، أردنا من خلالها التأكيد على أن الحياة تستمر في تونس، التي تواجه آفة الإرهاب ليس فقط بالوسائل الأمنية، بل أيضاً من خلال الثقافة.

وأضاف الشاهد، أردنا أن نبرز غداة هذا الاعتداء، وعلى بعد خطوات من مكان ارتكاب هذه العملية التي تم إحباطها أن تونس تعيش، وتابع أردنا الحضور اليوم لدعم السينما التونسية والفنانين والمبدعين وبعث رسالة سلام وتسامح، وبأن تونس تتقدم في المسار الديموقراطي من خلال الثقافة أيضاً، التي نود الاستثمار فيها من أجل مكافحة هذه الآفة.

ونصبت الحواجز على امتداد شارع الحبيب بورقيبة، وانتشر عناصر الأمن أمام الطرق المؤدية له، كما قاموا بتفتيش حقائب المارة.

وأمام مجمع مدينة الثقافة، حيث جرى حفل الافتتاح انتشر أيضاً عناصر الأمن وأخضع الحضور لتفتيش دقيق.

وأوضح نجيب عياد مدير المهرجان، أن هذا الاعتداء الخسيس، لا يزيدنا إلا عزماً وحماساً، لإنجاح المهرجان، الذي انطلق قبل 52 عاماً.

وأضاف أن المهرجان صورة عاكسة للحرية والتسامح ضد حاملي المشاريع الظلامية، كما الثقافة هي السد المنيع والوحيد ضد الجهل وأعداء الحياة.

وحول إمكانية عزوف بعض الضيوف عن القدوم للمشاركة في الفعاليات، أجاب عياد كل الضيوف أكدوا حضورهم مساندة للمهرجان الذي يشكل مناسبة للفرح للتونسيين وللضيوف.

ومشى ضيوف الدورة التاسعة والعشرين، من سينمائيين أفارقة وعرب وأوروبيين وسياسيين، فضلاً عن نجوم في السينما العربية على السجادة الحمراء، قبل الوصول إلى مجمع مدينة الثقافة الواقع وسط العاصمة.

وأكدت الفنانة المصرية ليلى العلوي، على اليد الواحدة لأجل الحق والإنسانية، بينما أوضح المخرج والناقد العراقي حسين الأنصاري، أن الثقافة هي السلاح الأول ضد التطرف.

وافتتح فيلم "بلا موطن" للمخرجة المغربية نرجس نجار، فعاليات الدورة الجديدة في قاعة الأوبرا في مدينة الثقافة.

وتضم المسابقة الرسمية المكرسة للمخرجين العرب والأفارقة، 44 فيلماً من بينها 13 فيلماً روائياً طويلاً، و12 قصيراً، و11 وثائقياً، وهي تتنافس للفوز بجائزة "التانيت الذهبي".

ويستمر المهرجان حتى العاشر من نوفمبر، وسيعرض خلاله أكثر من 200 فيلم من العالم بأسره.

ومن الدول العربية المشاركة في المسابقة الرسمية، سوريا والعراق ومصر والأردن وفلسطين ولبنان والمغرب والجزائر وتونس.

ومن بين الأفلام العربية المتنافسة "ريح رباني" للجزائري مرزاق علواش، و"لقشة من الدنيا" للتونسي نصر الدين السهيلي، و"صوفية" للمغربية مريم بن مبارك، و"يارا" للعراقي عباس فاضل.

ومن الدول الإفريقية المشاركة، جنوب إفريقيا والكونغو والكاميرون ومدغشقر وغينيا والسنغال.

ويرأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة الناقدة السينمائية الأميركية ديبورا يانغ.

وتشمل أيام قرطاج السينمائية عرض أفلام في ستة سجون تونسية، بحضور نحو 500 سجين، وذلك بتنظيم مشترك بين إدارة المهرجان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ووزارة العدل التي تشرف على السجون في تونس.

ويكرم المهرجان في دورته الحالية، أربع دول هي العراق والسنغال والهند والبرازيل، من خلال عرض أكثر من ستين عملاً سينمائياً خارج المسابقة.

ويكرم المهرجان مجموعة من السينمائيين الذين رحلوا خلال العام الحالي، منهم الفنان المصري جميل راتب والمخرجة المصرية عطيات الأبنودي والمخرجة التونسية نجوى سلامة.