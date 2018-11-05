شاعرة إندونيسية: "الشارقة للكتاب" يجمع محبي القراءة من جميع أنحاء العالم

الشارقة 24:

أعربت الكاتبة والشاعرة الإندونيسية أفيانتي أرماند، عن سعادتها بتواجدها، في معرض الشارقة الدولي للكتاب.

وأكدت أرماند، في تصريح لـ "الشارقة 24"، أن المعرض يعتبر منصة تستقطب هواة ومحبي القراءة، من جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى انتهازها هذه الفرصة، لاستكشاف العديد من الكتب، خلال فترة استضافتها، في الدورة الـ 37 من الحدث الثقافي.

وشددت الشاعرة الإندونيسية، على أهمية المشاركة، في مثل هذه المعارض الثقافية، التي تتيح الفرصة للعديد من المثقفين بتبادل أفكارهم، وكشفت أنها قدمت العديد من الحلقات النقاشية، خلال الجلسات، التي أقيمت ضمن فعاليات المعرض.