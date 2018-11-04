أحمد بن ركاض: 650 ألف زائر لـ "الشارقة للكتاب" في 5 أيام

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

أعلن سعادة أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب، أن معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ37، استقطب منذ انطلاق فعالياته في 31 أكتوبر الماضي، وحتى الآن، أكثر من 650 ألف زائر .

وأوضح سعادته، في تصريح لـ "الشارقة 24"، أن المعرض يروي اليوم "قصة حروفه"، وقصة نجاحات الشارقة، بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وأيضاً قصة نجاحات الثقافة الإماراتية، لدول العالم أجمع.

وأكد سعادة رئيس هيئة الشارقة للكتاب، أن هذا الإقبال الكبير من الجمهور، على فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، يدل على قوة الكلمة والمعرفة، وحب الثقافة والكتاب.

وأوضح سعادة العامري، أن محاضرات وورش العمل والندوات الثقافية والأدبية والأمسيات الشعرية، وحفلات إطلاق الكتب الجديدة وتوقيعها، في المعرض، تشهد توافداً كبيراً من قبل الجمهور.

وأكد سعادة أحمد بن ركاض العامري، أن الشارقة تسرد اليوم، قصة نجاح الثقافة العربية، لدول العالم أجمع.