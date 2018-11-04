نورة الكعبي تشارك في "مسك للفنون" بالرياض

الشارقة 24 – وام:

شاركت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، على رأس وفد رسمي من الدولة، في فعاليات "مسك للفنون 2018"، التي أقيمت بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، خلال الفترة من 30 أكتوبر الماضي إلى 3 نوفمبر الجاري، بتنظيم من معهد مسك للفنون التابع لمؤسسة محمد بن سلمان بن عبد العزيز "مسك الخيرية".

وتجولت معالي الكعبي، في أرجاء المعرض، واطلعت على أبرز الأعمال الفنية المشاركة والرامية إلى إبراز الحركة الفنية والثقافية في المملكة، كما حضرت جانباً من العروض الحية، وورش العمل، وأبدت إعجابها بالمستوى الراقي للفنانين والمبدعين السعوديين، من مختلف المدارس والأساليب الفنية التي تتنوع بين الفن التشكيلي، والخط العربي، والزخارف الإسلامية، والفنون المعاصرة.

واختتمت معاليها، زيارتها للمملكة العربية السعودية، بالمشاركة في حفل تكريم رواد الفن التشكيلي، الذي أقيم بقصر الثقافة، حيث تم تكريم الفنانين، تقديراً لدورهم الكبير في تأسيس الحركة التشكيلية، وإسهامهم الواضح في إثراء المشهد الفني في المملكة.

وأكدت معالي الكعبي، أن المملكة العربية السعودية الشقيقة تمتلك إرثاً ثقافياً ومعرفياً رائداً، وأوضحت معاليها، أن العلاقات الثقافية الإماراتية السعودية تشهد نمواً وتطوراً كبيراً، وذلك انطلاقاً من العلاقات التاريخية المتأصلة التي تربط بين البلدين الشقيقين والمبنية على أسس التفاهم المشترك والموروثين الثقافي والتاريخي والقيم والعادات والتقاليد الاجتماعية المشتركة.