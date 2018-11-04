الشارقة تستضيف معرض "ذاكرة مجمدة" للراحلة آمال قناوي

الشارقة 24 – وام:

انطلقت يوم السبت، في بيت السركال بمنطقة الفنون بالشارقة، فعاليات المعرض الاستعادي، لأعمال الفنانة المصرية الراحلة آمال قناوي "1974–2012"، الذي تنظمه مؤسسة الشارقة للفنون.

ويشتمل المعرض، الذي جرى تقييمه من قبل الشيخة حور بنت سلطان القاسمي، وحمل عنوان "آمال قناوي: ذاكرة مجمدة"، على مجمل ممارسات قناوي الفنية وتنويعاتها، ابتداء بأعمال التحريك والتشكيل والرسم، وصولاً إلى الفيديو وأعمالها التركيبية، والتوثيق الأدائي والمواد الأرشيفية.

كما يتضمن المعرض، الذي ينظم بالتعاون مع القائمين على أعمال آمال قناوي ودارة الفنون– مؤسسة خالد شومان، أعمال قناوي المعروفة مثل "صمت الخرفان 2009"، إلى جانب بعض أعمالها الأولى الأقل شهرة مثل "ذاكرة مجمدة".