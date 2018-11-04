برامج توعوية بجناح "الخدمات الاجتماعية" في "الشارقة للكتاب"

الشارقة 24:

تشارك دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة في فعاليات الدورة الـ 37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب المقام حالياً في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار "قصة حروف"؛ من خلال تقديم برامج تثقيفية واجتماعية وورش توعوية تستهدف الأطفال بجميع المراحل الدراسية، وذلك انطلاقاً من حرص الدائرة على تحقيق المشاركة المؤسسية والعمل الاجتماعي لتوعية وخدمة المجتمع.

وأكد أحمد الميل مدير إدارة الاتصال الحكومي في الدائرة؛ أن دائرة الخدمات الاجتماعية تحرص على المشاركة في مثل هذه الفعاليات لما لها من إقبال مجتمعي من مختلف الفئات والمراحل العمرية، ولا سيما أن الدائرة من ضمن أدوارها معنية بالطفل وحماية حقوقه.

وأضاف أن الدائرة حرصت على أن يكون تصميم جناحها المشارك؛ كهيئة كتاب دلالة على أهمية الكتاب، لافتاً إلى أن ركن الدائرة مستعد لاستقطاب أعداداً كبيرة من الأطفال وأولياء أمورهم.

ومن جانبها؛ أشارت مريم إبراهيم القصير مدير إدارة التثقيف الاجتماعي بالدائرة؛ إلى أهمية المشاركة في مثل هذه الفعاليات التي تستهدف الأطفال وأولياء الأمور وتثقيفهم بمدى أهمية توعية النشئ.

كما يتخلل الجناح؛ تقديم المحاضرات التثقيفية الاجتماعية وغيرها من البرامج والورش، بالإضافة إلى تنظيم المسابقات الترفيهية والتوعوية في آن واحد بكيفية حماية الطفل لنفسه من الأذى والعنف، بطريقة إلكترونية، إلى جانب برامج غرس القيم الأخلاقية النبيلة لدى الأطفال كحثهم على عمل الخير، والإبداع، والهوية الوطنية، وعام زايد، والصبر، والاحترام، والسعادة، والتسامح، والتواضع، وأيضاً الثقافة، وذلك سعياً من الدائرة لنشر ثقافة حماية حقوق الطفل وتوعية الأطفال وأولياء الأمور والمعلمين والحضانات بطرق حماية الأطفال.

6 طرق لحماية الأطفال





وأفادت القصير؛ أن جناح الدائرة المشارك يحتوي على إصدار كتيب توعوي يحمل عنواناً "كيف تقول لا" موجه للأطفال من الفئة العمرية من 6 إلى 13 عاماً، إذ يعرض الكتيب 6 طرق للدفاع عن النفس، من خلال استعراض أساليب توعوية تحكيها قصة حوارية بين الأبوين برفقة أبنائهم "سالم" و"سلامة"، ويختتم الكتيب بمجموعة من الإرشادات ومنها التعريف بخط نجدة الطفل 800700 الذي يتم من خلاله استقبال البلاغات، وتقديم المساعدة للذين تعرضوا للأذى من الأطفال، وأرقام الشرطة المتمثل في 999.