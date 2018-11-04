"مهرجان فلسطين الوطني" يختتم فعاليات دورته الأولى

الشارقة 24:





اختتم مهرجان فلسطين الوطني للمسرح، أعمال دورته الأولى، التي عقدت في مدينة رام الله من 25 أكتوبر وحتى الأول من نوفمبر 2018، وسط أجواء مفعمة بالتحدي، حيث منعت سلطات الاحتلال مشاركة حوالي 30 مسرحياً عربياً من المغرب وتونس ومصر والأردن والعراق وسوريا والإمارات، بمن فيهم الوفد الرسمي للهيئة وفرقتان مسرحيتان وأعضاء لجان تحكيم ومشاركون في الورش والندوات الفكرية، إضافةً لمنع فرقة مسرحية من غزة كان قد تم اختيار عملها ضمن المهرجان.

جاء المهرجان ضمن حزمة المهرجانات العربية التي تدعمها وتساهم في تنظيمها الهيئة العربية للمسرح، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى للهيئة العربية للمسرح، التي تقضي بتنظيم مهرجانات وطنية للمسرح في الدول العربية التي لا تنظم مثل هذه المهرجانات، لتكون محفزاً وحصيلة سنوية للمنتوج المسرحي ولتساهم في رفع سويته، وضرب موعد مع الجمهور سنوياً، جاء هذا المهرجان ليحقق حلماً عملت عليه الهيئة العربية للمسرح مع وزارة الثقافة الفلسطينية على مدار 4 سنوات خلت.

هذا وقد شاركت في المهرجان 12 مسرحية، 8 منها في إطار التنافس على جوائز الهيئة العربية للمسرح، و4 منها خارج التنافس.

وأكد سعادة إسماعيل عبد الله، الأمين العام للهيئة العربية للمسرح في الشارقة، أهمية الإنجاز الذي حققته فلسطين عبر وزارة الثقافة والمسرحيين في الدورة الأولى، وأن البوصلة ستبقى تؤشر نحو القلب، وأن القلب هو فلسطين.

ونقل سعادة إسماعيل عبد الله تحيات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى للهيئة العربية للمسرح، ونقل أيضاً تحيات مجلس الأمناء، وكافة العاملين في الهيئة.