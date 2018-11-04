المتوكل طه: "الشارقة للكتاب" أكثر المعارض تميزاً عربياً ودولياً

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

أعرب الكاتب والروائي والشاعر الفلسطيني الدكتور المتوكل طه لـ "الشارقة 24"، عن فخره وسعادته بالمشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب، وأكد أن هذا المعرض يعد من أكثر المعارض المتخصصة تميزاً في هذا المجال، ليس على المستوى العربي فقط، إنما على المستوى الدولي أيضاً.

وشكر المتوكل طه الشارقة على هذا المعرض، وعلى الدعوة للمشاركة، وتمنى أن تتواصل هذه الفعاليات، مشيراً إلى أنه سيشارك بـ 3 فعاليات في المعرض.

وأضاف الدكتور المتوكل طه، أن معرض الشارقة الدولي للكتاب، يتميز بالتنظيم والفعاليات المتنوعة، والحضور الكبير من الجمهور والكتاب والروائيين، إضافةً لنوعية المشاركين.

وأشار إلى أن معرض الشارقة الدولي للكتاب يعتبر عرساً ثقافياً يتشرف أن يشارك في فعالياته وندواته وملتقياته.