خبراء يؤكدون دور "ترجمان" في تعزيز أسس الحوار بين الشرق والغرب

الشارقة 24:

نظم مجلس أمناء جائزة ترجمان، التابعة لهيئة الشارقة للكتاب، ضمن فعاليات الدورة الـ 37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، في مركز إكسبو الشارقة، جلسة حوارية بحثت خلالها أهمية وفرادة الجائزة، ودورها في تعزيز أسس الحوار بين الشرق والغرب بلغة الفكر والثقافة.

وشارك في الجلسة كلٌ من الأكاديمي والناقد اللبناني الفرنسي، الدكتور صبحي البستاني، عضو مجلس أمناء جائزة ترجمان، والدكتور لويس ميغيل كانيادا، مدير مدرسة طليطلة للمترجمين بإسبانيا، عضو مجلس أمناء جائزة ترجمان، والكاتب والمؤرخ السوري فاروق مردم بيك، مدير سلسلة سندباد التابعة لدار نشر أكت سود، الفائزة بجائزة ترجمان لهذا العام عن كتاب طبائع الاستبداد، لعبد الرحمن الكواكبي، وأدارها الدكتور شاكر راضي.

وبدأ فاروق مردم بيك حديثه عن سلسلة سندباد التابعة لدار سندباد – أكت سود "Actes Sud"، التي تعنى بالدرجة الأولى بترجمة الآداب العربية الكلاسيكية والمعاصرة إلى اللغة الفرنسية، لافتاً إلى أنها نشرت حتى الآن 60 كتاباً خلال 20 عاماً نصفها من الأدب العربي القديم، مؤكداً اعتزازهم في سندباد بهذا الاهتمام المتعاظم بالأدب العربي الكلاسيكي.

وأضاف فاروق مردم بيك: نلحظ وجود ضعف شديد في نقل ترجمة الأدب العربي إلى الفرنسية، وتشير الإحصاءات أن الترجمات التي تتم في هذا المجال سنوياً في فرنسا لا تتعدى نسبتها 0.6 % فعدد دور النشر التي تعني بالترجمة من العربية إلى الفرنسية قليل جداً، ويمكننا القول إن سندباد تعتبر الدار الوحيدة التي لها برنامج نشر سنوي، حيث نترجم سنوياً 8 روايات إلى جانب مجموعات شعرية، في حين نجد أن معظم دور النشر الأخرى تترجم كتاباً واحداً كل سنتين.

وحول أهمية وقيمة كتاب طبائع الاستبداد الفائز بالدورة الثانية من جائزة ترجمان قال بيك: "الكتاب قامت بترجمته هالة القطباني، وكتب له سلام الكواكبي حفيد المؤلف وهو باحث يقيم في فرنسا مقدمة مختصرة، وأرى أن اختيار هذا الكتاب جاء في سياق التحولات التي يشهدها العالم العربي، وتنبع قيمة الكتاب من أن مؤلفه استمد معظم أفكاره من أنوار النهضة الأوروبية في القرنين الثامن والتاسع عشر، وفي الوقت نفسه قام بتقديم هذه الأفكار والفلسفات الأوروبية للعالم العربي مستنداً إلى آيات قرآنية وأحاديث نبوية".

ومن جانبه تحدث الدكتور صبحي البستاني عن جائزة ترجمان التي انطلقت في العام 2017، من النواحي التقنية والموضوعية إلى جانب الشروط والأهداف، وأكد أن جائزة ترجمان جاءت تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وهي تهدف إلى تشجيع الترجمات العالمية الراسخة، التي تتخذ من المنجز الإنساني منطلقات قويمة ترتكز عليها في بناء حضارة الإنسان ومد جسور التواصل بين الشرق والغرب، وتعريف العالم بالثراء المعرفي والأدبي والفكري الذي تزخر به الحضارة الإسلامية والعربية.

وأضاف البستاني، أن الجائزة تضع حزمة من الشروط والمعايير التي تضبط المشاركة أهمها أن تكون النسخة الأصلية من العمل المترجم قد نشرت بالعربية، وأن يكون الإصدار مستلهماً من الثقافة العربية والإسلامية، إلى جانب قيمته ودوره في تعريف الغرب بالثقافة العربية والإسلامية وتغيير النظرة النمطيّة تجاههما والتأكيد على أنهما متجذرتان في التاريخ الإنساني منذ القدم، ولا تشترط الجائزة أن يكون الكتاب المترشح في الأدب فهي تستهدف شتى مجالات المعرفة.

ومن جانبه سلط الدكتور لويس ميغيل كانيادا، الضوء على تجربة مدرسة طليطلة للمترجمين، التي ترجمت إصدارات لعدد من أبرز الشعراء والمفكرين والمبدعين العرب من أمثال أبي العلاء المعري، وجبرا إبراهيم جبرا، وبدر شاكر السياب، ومحمد بنيس، وغيرهم، مؤكداً أن طليطلة تهدف إلى بناء جيل جديد المترجمين من العربية إلى الإسبانية.

وحول نسبة المترجم من العربية إلى الإسبانية أشار كانيادا إلى أن سوق النشر الإسباني شهدت في العام 2017 إصدار وطباعة 90 ألف كتاب جديد، 21% منها كتب مترجمة، 50% منها مترجمة من الإنجليزية، بينما تبلغ نسبة الكتب المترجمة من العربية 0.3 %، وأشار كانيادا إلى أن مدرسة طليطلة تنظم برنامج ماجستير في الترجمة تشارك فيه مجموعة من الجامعات العربية، إلى جانب تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها.

وأجمع المتحدثون في الجلسة على الدور الكبير الذي تلعبه جائزة ترجمان في فتح قنوات حوار بين الشرق والغرب، أساسه الثقافة والفكر والمعرفة، وذلك لكونها تسهم في تسليط الضوء على الثراء الكبير الذي تزخر به الثقافة العربية والإسلامية، فضلاً عن إبراز إسهامات المسلمين والعرب الأوائل في حقول العلم والفكر.