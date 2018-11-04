حسن مسولي يرسم أطباقاً شهية بمكونات مغربية في "الشارقة للكتاب"

الشارقة 24:

حل الشيف المغربي حسن مسولي، ضيفاً مميزاً على معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ 37، الذي يقام حالياً بمركز إكسبو الشارقة، ويستمر حتى 10 نوفمبر الجاري، ضمن فعاليات ركن الطهي التي يمتع الزوار بمزيج مميز من نكهات الشعوب وتقاليدها الشعبية والوصفات التقليدية على مدار 11 يوماً.

وقدم الشيف وصفة "التين الطازج مع جبن الماعز وصلصة الرمان"، المكونة من 8 حبات من التين، و150 غم من لبنة، وملعقة طعام دقة، 50 غم جبنة ماعز، ونصف باقة خس صغيرة، وأيضاً 2 كوب من الرمان الطازج.

حيث قام بعدها بتكوير اللبنة وفردها بشكل دائري، ثم غطاها بالدقة وقطع أعلى جزء من التين وكأنها زهرة مفتوحة ووضعها فوق اللبنة، ثم رشها بالدقة وصلصة الرمان المثلجة، ووضع القليل من جبنة الماعز، وزينّها بأوراق الدقيقة وبذور الرمان الطازجة.

كما أعد الشيف الصلصة الخاصة بالطبق المكونة من كوب الماء، وحبة جريب فروت مقشرة ومقطعة، وملعقة دبس رمان، و50 غراماً من السكر، وملعقة كبيرة من الرمان، وملعقة كبيرة من ماء زهر البرتقال، لتنال إعجاب الحاضرين الذين سارعوا لتذوقها والتعبير عن مذاقها الشهي والمختلف.

واكتسب الطاهي حسن مسولي من المغرب، شهرة واسعة في مجال الطهي عندما هاجر إلى أستراليا، حيث فتح أول مطعم مغربي في سيدني، وتبعه بـ 3 مطاعم تقدم الأكلات المغربية، ونالت إقبالاً كبيراً، ونجاحاً واسعاً.

أصدر باللغة الإنجليزية كتاباً يتضمن العديد من وصفات الطهي المغربي، وبيعت منه آلاف النسخ في أستراليا، وأميركا، وآسيا، إلى جانب أوروبا، وأفريقيا.