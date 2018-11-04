"السلم والثعبان" تشجع أطفال "الشارقة للكتاب" على حب الكلمة

الشارقة 24:

بأساليب مبتكرة، وطرق تفاعلية تشجع الأطفال على حب القراءة، استضاف معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ 37، الذي يقام حالياً بمركز إكسبو الشارقة، ويستمر حتى 10 نوفمبر الجاري، ورشة تفاعلية بعنوان "السلم والثعبان"، ضمن فعاليات الطفل.

وقدمت الورشة بطريقة جديدة ومبدعة، شدت انتباه الأطفال وحفزتهم على قراءة القصص التي اختاروها بأنفسهم، ومن ثم قاموا بقراءتها أمام المشاركين في الورشة، وقاموا بتحدي فيما بينهم للوصول إلى أعلى لعبة السلم والثعبان بدون أي أخطاء عند قراءة القصة.

وأكدت ميساء عوض، منسقة برنامج "أنا اقرأ قصتي بنفسي"، أن ورشة "السلم والثعبان"، قدمت بطريقة جديدة تحفز الأطفال على القراءة وتزيد من ثقتهم بأنفسهم، من خلال تحدي الذات والتركيز للوصول إلى الهدف، والقدرة على القراءة بصوت مرتفع لنجعل عقل الطفل يربط بين القراءة والمتعة، وتقدم لهم خلفية واسعة من المعارف.