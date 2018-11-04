سهى علي خان: "الشارقة للكتاب" من أكبر المعارض ويضم أهم القراء والمبدعين

الشارقة 24:

أعربت سهى علي خان ممثلة وكاتبة أفلام من الهند، عن سعادتها بالمشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ 37، لأول مرة، وسعادتها بحصول إمارة الشارقة على لقب "عاصمة عالمية للكتاب 2019".

وصرحت خان لـ "الشارقة 24"، أنها فخورة بمشاركة كتابها "مخاطر كونك متوسط الشهرة"، التعليمي والهادف، مع جمهور معرض الشارقة الدولي للكتاب.

وأكدت سهى علي خان أن معرض الشارقة للكتاب هو معرض كبير ومتنوع، وأحد أكبر معارض الكتاب يضم أهم القراء، والكتب الشيقة والمفيدة، بالإضافة إلى المفكرين والمبدعين الحقيقيين.