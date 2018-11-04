"الشارقة للكتاب" يبحث دور الأعمال التطوعية في بناء الشخصية

الشارقة 24:

خصصت الدورة الـ 37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، التي انطلقت مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار "قصة حروف"، جلسة حوارية استضافها ملتقى الفكر، تحت عنوان "اصنع سعادتك" لمناقشة تأثير الأعمال التطوعية في حياة المتطوعين على صعيد الأفراد والمؤسسات.

وتطرقت الجلسة التي أدارتها فاطمة البلوشي المدير التنفيذي لجائزة الشارقة للعمل التطوعي، إلى ضرورة قيام أولياء الأمور، والمدارس، بواجباتهم تجاه تعزيز قيم الأعمال الإنسانية في نفوس أطفالهم، إلى جانب حثهم على القيام بأعمال مجتمعية تطوعية، نظراً لدورها في صقل وبناء شخصيتهم الاجتماعية.

ولفتت البلوشي إلى أن العمل التطوعي يبدأ في كثير من الأحيان كحالات فردية، ثم يتحول إلى سلوك وممارسة حياتية، حيث يسهم في خلق شخصية قيادية سوية ومتزنة، كما يمنح أصحابه شعوراً بالرضى الذي يصل أقصى درجات السعادة، كما يشغل أوقاتهم بما هو مفيد وإيجابي، ويجنبهم الاكتراث بصغائر الأمور.

وحول نتائج الأعمال التطوعية وأثرها على الموظفين والعاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة، أكدت البلوشي أنها تجنب الأشخاص لا سيما المقبلين على التقاعد، أزمة ما بعد التقاعد، حيث تمنحهم تلك الأعمال شعوراً بالرضا عن الذات باعتبارهم أشخاصاً فاعلين في مجتمعهم.

وأضافت البلوشي: نسعى من خلال التركيز على الأعمال التطوعية، إلى إذكاء روح العمل الإنساني لدى مختلف الأفراد، صغاراً وكباراً، وفقاً للمعايير التي تستجيب لاحتياجات المجتمع، كما نسعى إلى إتاحة الفرصة لهم للتعبير عن رغبتهم من خلال المبادرات التي قد يقترحونها، أو عبر الأعمال التي يقدمونها، مما يسهم في تجذير قيم ومفاهيم هذه الثقافة لديهم، وأيضاً تعزز من أهمية الانخراط في الأعمال المجتمعية دون انتظار مقابل.