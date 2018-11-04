سابقة تربوية تدمج الأطفال المكفوفين مع المبصرين في "الشارقة للكتاب"

الشارقة 24:

بهدف تعزيز مهارة الأطفال ضعاف البصر والمكفوفين، ودمجهم في محيط تربوي متكامل، نظم معرض الشارقة الدولي للكتاب، في سابقة تربوية، ورشة عمل، بعنوان "معاً نحو الأمل"، وذلك ضمن فعالياته التي انطلقت دورتها الـ 37، في 31 أكتوبر وتستمر حتى 10 نوفمبر الجاري، بتنظيم من هيئة الشارقة للكتاب.

وتسعى الورشة التي قدمها مصمم الوسائل التعليمية، ومحاضر ورش المكفوفين محمد فخري، وإشراف محمد الطنبور مدير عام مجموعة أمجد الدولية "إبصارنا"، إلى تقوية شخصية الأطفال المكفوفين، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتمكينهم من الانخراط في محيط تعليمي، مع الأطفال المبصرين، بهدف تهيئتهم للدمج مع أقرانهم في مراحل رياض الأطفال، والمدارس لاحقاً.

ووفقاً لمشرف الورشة، بدأت الوسيلة التعليمية كتجربة في الأردن، غير أنها تنطلق للمرة الأولى رسمياً عبر معرض الشارقة الدولي للكتاب، بهدف ترسيخها كوسيلة تربوية قادرة على منح الأطفال الذين يعانون ضعفاً في البصر، والمكفوفين، فرصة التعلم إلى جانب الأطفال المبصرين على أساس التكافؤ التام.

وتطرقت الورشة التي استهدفت الأطفال من عمر " 6 – 8 " سنوات، بعد تقسيمهم إلى مجموعات ثنائية، تضم طفلاً مبصراً وآخر كفيف، إلى تعريف الأطفال بلغة بريل، بالإضافة إلى تعليمهم أبرز الأساليب التي يمكنهم استخدامها في كتابة الأحرف، أو رسم الأشكال، باستخدام لغة بريل، والأشكال الورقية.

وأعرب مقدم الورشة عن اندهاشه من التفاعل الذي أبداه الأطفال من الجانبين، وخصوصاً المكفوفين، الذين اندمجوا سريعاً في الورشة، مشيراً إلى أن كل طفل بادر إلى مساعدة الآخر على أساس من التكافؤ التام، كما قدّم المشرف عدداً من النصائح والإرشادات لأطفال الورشة كافة، بهدف مساعدتهم على التعامل الصحيح والمناسب بحسب المواقف التي يمكن أن يواجهونها في حياتهم، فضلاً عن توجيه قدراتهم ومواهبهم في الاتجاه الصحيح الذي يرسم لهم مستقبلاً مشرقاً.

ولفت محمد فخري، إلى أن مشاركته في الورشة يعد إنجاز، من خلال نقل تجربته التعليمية إلى إحدى المعلمات الكفيفات التي حضرت الورشة، وأبدت شغفاً بمعرفة الأسلوب التربوي، بهدف استخدامه ونقله إلى طلابها، أما على المدى البعيد فيرى فخري، أن هذه الورش ستثري تجربة الأطفال المكفوفين وتعزز مهاراتهم، وستسهم بتحويلهم من مستمعين في بعض المجتمعات إلى عناصر فاعلة، أسوة بأقرانهم المبصرين.