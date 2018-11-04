"ألف عنوان وعنوان" تعزز عناصر الاحترافية في قطاع النشر

الشارقة 24:

ضمن مشاركتها في فعاليات الدورة الـ 37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، نظمت "ألف عنوان وعنوان"، السبت، ورشة تدريبية حملت عنوان "الاحترافية في قطاع النشر"، استهدفت الكُتّاب والرسامين والمؤلفين والمهتمين بمسيرة قطاع النشر في دولة الإمارات العربية المتحدة.

شارك في الورشة كلٌ من الدكتورة اليازية خليفة، مؤسسة دار الفلك للنشر والتوزيع، وإيمان بن شيبة، مؤسسة دار سيل للنشر، والكاتبة نورة الخوري، حيث نجحن في رسم تصور عام لتعريف الكُتّاب والرسامين بعناصر الاحترافية في قطاع النشر وما يتطلبه ذلك من صفات ومقومات، إلى جانب تعزيز وعيهم بحقوقهم والتزاماتهم عند إبرام عقود مع الناشرين أو وسطاء الملكية الفكرية، ورفع مستوى مهنية التعامل بين عناصر النشر للارتقاء بالقطاع في دولة الإمارات.

وقدمت الدكتورة اليازية خليفة عرضاً جاء تحت 4 عناوين رئيسية هي تعريف صناعة النشر، وراهن صناعة النشر في دولة الإمارات، إلى جانب التطور المهني للفرد في صناعة النشر، وأهل الخبرة في قطاع النشر.

وأكدت اليازية خليفة على أن التطور المهني للفرد في صناعة النشر يمر بـ 3 مراحل هي، مرحلة المعرفة التي يتعرف فيها الشخص على كل التفاصيل المتعلقة بالقطاع، ومرحلة ما قبل النشر، التي يجب فيها الانتباه على ألا يكون الاتفاق شفاهةً، واستيعاب العقود والبنود الأساسية فيها، وأيضاً مرحلة ما بعد النشر، التي تتضمن المستحقات المالية، والتسويق، والتنمية والتطوير الذاتي.

ومن جانبها سردت إيمان بن شيبة، تجربتها في دار سيل للنشر وأضافت: نهتم في دار سيل بنشر كتب الشباب الذين يكتبون باللغة الإنجليزية، وكانت بدايتنا الأولى من خلال منصات بيع الكتب الإلكترونية مثل أي بوكس وغيره، وفي بداية مشوارنا واجهتنا العديد من التحديات أبرزها عدم قدرتنا على تنظيم حفلات تواقيع الكتب خلال مشاركاتنا في معارض الكتب كون أن جميع إصداراتنا كانت إلكترونية وغير مطبوعة.

ومن جانبها تحدثت نورة خوري عن قصة دخولها مجال الكتابة للطفل، وأكدت أنها دخلت مجال الكتابة للطفل بالصدفة، وذلك في العام 2011 عندما شاركت في برنامج تدريبي ينظمه المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، بالتعاون مع مركز جوته الألماني في منطقة الخليج، ويحمل المشروع عنوان كتب - صنعت في الإمارات، حيث خضعنا لتدريبات مكثفة في مجال الكتابة للأطفال واليافعين تحت إشراف خبيرة ألمانية.

وأضافت خوري: نشرت أول كتابين لي في العام 2013 مع دار الهدهد ودار كلمات، وفيما يخص أدوات التسويق التي أستخدمها للترويج لإصداراتي فما زالت تمثل ثغرة بالنسبة لي، فأنا قليلة النشاط في مواقع التواصل الاجتماعي، وأسعى للتعريف بإصداراتي من خلال جلسات القراءة التي أشارك فيها بالمدارس ومعارض الكتب وغيرها من الفعاليات الثقافية والاجتماعية والصحية المرتبطة بالطفل والأسرة.