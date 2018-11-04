صغار "الشارقة الدولي للكتاب" يصنعون نماذج آلية من قطع الليغو

الشارقة 24:

مهارات هندسية، ونماذج فنية مبدعة، صنعها صغار معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ 37، الذي يقام في مركز إكسبو الشارقة، ويستمر حتى 10 نوفمبر الجاري، في ورشة فنية تفاعلية بعنوان "الليغو"، ضمن فعاليات ركن الطفل.

وصنع زوار الورشة، سيارة من قطع الليغو زودوها بمحرك كهربائي يحمل شريحة ذكية يمكن ربطها بالأجهزة الذكية عبر البلوتوث، والتحكم بها عن قرب، بطريقة مبتكرة وسهلة تساعد الأطفال على تنمية مهاراتهم وقدراتهم الذهنية.

واستندت الورشة على توظيف لعبة الليغو التي تعتبر الأكثر شعبية بين الأطفال على مستوى العالم، والتي تخاطب الحس الإبداعي لهم وتحفزهم على الابتكار، إلى جانب تقديم أفضل ما لديهم من ابتكارات وأعمال فنية بطريقة ممتعة وشيقة لهم.

وأكد مقدم الورشة، نيك هاوكين، من المملكة المتحدة، أن الورشة تعلم الأطفال تركيب قطع الليغو الملونة، وتشكيل تصاميم وأشكال إبداعية، من خلال اتباع خطوات هندسية، وربطها مع التكنولوجيا الذكية بطريقة تثري شغف الأطفال وتدعوهم لاستثمار حبهم للتقنيات الحديثة في صناعة ألعابهم الخاصة التي تنمي ذكاءهم، وأيضاً تشجعهم على الإبداع والتركيز.