مشاركة فاعلة لـ "علم بالقلم" في معرض الشارقة الدولي للكتاب

الشارقة 24:

تشارك مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي في معرض الشارقة الدولي للكتاب، في دورته الـ 37، بمركز إكسبو الشارقة، بمشروعها "علم بالقلم"، الذي أطلقته، مؤخراً، لإبراز جهودها في تقديم الدعم التعليمي لمنتسبي التمكين، واستقطاب الجمهور الزائر والناشطين ورواد التواصل الاجتماعي.

يقوم فريق العمل المتواجد في الجناح بتعريف زوار المعرض على طبيعة المشروع وآلية تطبيقه، والتوعوية بأهداف المؤسسة الرئيسة التي تعمل بها في خدمة منتسبيها، وايضاح كيفية المساهمة في مشروع "علم بالقلم"، وذلك من خلال عدة طرق، بينها: الاستقطاع الشهري من الحساب البنكي ابتداءً من 300 درهم، أو المساهمة النقدية أوالبنكية، من خلال التحويل المصرفي إلى حساب مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي.

وتعليقاً على المشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب، صرحت منى بن هده السويدي مدير عام مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي: "نؤكد بمشاركتنا في مثل هذا المحفل الثقافي، سعينا لتفعيل تواجدنا في هذا الحدث المهم في الإمارة، وإبراز دور المؤسسة في خدمة الابن اليتيم في حضن أسرته، مركزين من خلال مشروع "علم بالقلم"، العناية بالجانب التعليمي، وتفعيل دور المجتمع للنهوض بواقع الأيتام وإشراكهم في تقديم الدعم والمساندة لفئة مهمة في المجتمع، تأكيداً على دورنا في رعاية منتسبينا".

وتابعت: "تحرص المؤسسة على مواكبة جميع الفعاليات الثقافية المهمة في الإمارة، لإيصال رسالتها لجميع أفراد المجتمع في سبيل رسم واقع أفضل ومستقبل مشرق لأبناءنا".