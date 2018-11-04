وفد من لاعبي نادي الذيد يزور معرض "الشارقة للكتاب"

الشارقة 24:

زار وفد من لاعبي نادي الذيد الثقافي الرياضي معرض الشارقة الدولي للكتاب، في دورته الـ 37، للاطلاع على أحدث المنشورات والإصدارات المتنوعة التي تحفل بها أجنحة المعرض، كما تجول اللاعبون في أرجاء المعرض، وقاموا بشراء عدد كبير من الكتاب والمطبوعات، وشاركوا في الورش القرائية.

وأشار سالم محمد بن هويدن الكتبي رئيس مجلس إدارة النادي أن معرض الشارقة الدولي للكتاب أصبح معلماً بارزاً ورمزاً ثقافياً لدولة الإمارات، ولإمارة الشارقة على مستوى العالم، حيث أصبحت دور النشر من الدول العربية ودول العالم تتسابق على المشاركة ضمن أجنحة المعرض، لما له من أهمية بين معارض الكتاب العربية والعالمية، خاصةً لأنه يضم أكثر من مليوني كتاب في مكان واحد، وأن جميع المؤلفين يتحدثون عن كتاباتهم، ما يجعل الأجواء أكثر إثارة، وذلك بفضل جهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، واهتمامه البالغ بنشر الثقافة في ربوع الإمارة والعالم العربي، خاصة بعد الإنجاز الكبير باختيار الشارقة عاصمة عالمية للكتاب لعام 2019.

وأضاف بن هويدن، أن هذه الزيارات المهمة والمفيدة لأبنائنا في النادي نعد لها وندرجها ضمن أجندتنا السنوية.