روسيا تمنع "هانتر كيلر" من العرض

الشارقة 24 – رويترز:

أُوقِف عرض فيلم الإثارة لهوليوود، الصياد القاتل، "هانتر كيلر"، من دور السينما بروسيا، الذي كان من المقرر تقديمه في الأول من نوفمبر، مما دفع منتقدي الكرملين للقول بأن الرقابة منعت عرضه، حيث أن أحداث القصة تقوض صورة الرجل القوي للرئيس فلاديمير بوتين.

وكانت روسيا قد حظرت العام الماضي عرض فيلم الكوميديا السوداء، موت ستالين، "ذا ديث أوف ستالين"، بعد أن ذكر المسؤولون أن تصوير صراع داخل الكرملين في أعقاب وفاة الزعيم السوفيتي ينم عن عدم احترام لضحايا حملات تطهير ستالين.

ونقلت وسائل الإعلام الروسية، عن وزارة الثقافة، توضيحاً بأن "هانتر كيلر"، لم يحصل على موافقة، لأنه لم يتم تقديم نسخة من الفيلم لأرشيف الأفلام الروسي في الوقت المناسب.

وتتناول قصة الفيلم مؤامرة يقوم خلالها وزير الدفاع الروسي باحتجاز الرئيس رهينة، والفيلم بطولة جيرارد بتلر وجاري أولدمان.